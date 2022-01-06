لزواج «كريمات مصر».. جمعية تعلن شروط تجهيز 50 فتاة: «كوافير وحفل جماعي»

تبحث الكثير من الفتيات عن فرصة لتجهيزهن بمستلزمات الزواج كافة، كحجز الكوافير وشراء الأدوات الكهربائية وبعض الأثاث، فضلا عن شراء فستان الزفاف، وهو ما توفره جمعية نجوم المجتمع للتنمية برعاية الاتحاد الاقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، بالإعلان عن قبول طلبات الفتيات اليتيمات لتجهيزهن وعمل حفل الزفاف الجماعي يوم السبت الموافق 14 مايو 2022.

وتعكف الجمعية على تجهيز وزواج 50 فتاة لهذا العام الجاري، بشرط توافر مجموعة من الشروط التي يجب توجد في المتقدمة، وهي:

- أن تكون الفتاة يتيمة الأب، ومن أسرة غير قادرة.

- ألا يكون سبق الزواج من قبل.

- موافقة الزوج على حضور الزفاف كتابيا.

- قسيمة الزواج لسنة 2021.

- تقبل بعمل بحث اجتماعي عن حالة الأسرة.

- صور بطاقتي الزوجين.

- صورة شهادة وفاة والد الزوجة .

- عدد 2 صورة شخصية للعروسين.

الأدوات التي تحصل عليها الفتاة

أما عن الأدوات التي تحصل عليها الفتاة، وفق الجمعية، فتتمثل في التالي:

- تقديم ثلاجة كهربائية.

- تقديم غسالة كهربائية.

- تقديم بوتاجاز كهربائي .

- تقديم مفروشات.

- تقديم سجاد.

- تقديم أدوات مطبخ (معدنية).

- تقديم بطاطين.

- تقديم لحاف فايبر.

- تقديم وتجهيز الستائر.

- منح العروسة ملابس.

- تقديم فوط.

- تقديم أدوات تجميل وبرفانات للعروسة.

- تقديم خلاط كهربائي.

- تقديم كاتيل كهربائي.

- تقديم أطقم كوبيات وأطباق.

- تقديم أدوات بلاستيك.

- توفير الكوافير لتجهيز العروسة.

- تتوفير وتجهيز فستان الزفاف.

الجمعية أطلقت عام 2004

ووفقا لجابر المهدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في لقاء تلفزيوني سابق، فإن الجمعية أطلقت في 2004 للتنمية الاجتماعية والثقافية والعلمية ولزواج كريمات مصر «اليتيمات»، مشيرا إلى أن جميع الحالات التي تأتي للجمعية تشكل لجنة لفحصها، لبيان صدق الحالة من عدمه، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من الجمعية هو مساعدة الأمهات للكف عن التوقيع على «شيكات» للباعة، من أجل تزويج بناتهن، تلبية لاتجاه القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأكد «المهدي» أن جميع جميع مستلزمات العروسة توفرها باستثناء شاشة التلفزيون باعتباره أحد الأدوات الترفيهية، لافتا إلى أن في حال الإعلان عن زواج فتيات يتيمات تحصل الجمعية على مساعدات كتير: «احنا شعب جميل.. ولما بنجهز العرائس بناخدهم لكوافير كبير نجمع فيه كل الفتيات وبعد كده نتحرك بحناطير وبنجيب مطربين وصالة مغطاه وبندعي المتبرعين لحضور حفل الزفاف ليشاهد بنفسه ما أنفقه أين يصرف».