المنطقة الجنوبية تنظم حفل زفاف جماعي لـ110 شاب وفتاة من الأكثر احتياجا

نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال وبعض مؤسسات المجتمع المدني حفل زفاف جماعي لـ(110) شاب وفتاة على الملعب المكشوف بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ومساندة الأسر الأكثر احتياجا.

حيث أقيمت فعاليات حفل الزفاف الجماعي بحضور عدد من المدعوين من مختلف المحافظات، وتضمن الحفل تقديم الموسيقات العسكرية عدد من العروض التي تحمل طابع البهجة لتلك المناسبة، كما تم تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين كذلك توزيع عدد من الهدايا المادية والعينية على المتزوجين لتعينهم على بدء حياتهم الجديدة.

وأشار اللواء أح مُحب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ هذا الحفل إيماناً منها بمسئوليتها الاجتماعية تجاه أبناء الشعب المصري ولإدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجا.

من جانبهم أعرب الحضور عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمة القوات المسلحة من دعم للمجتمع المدني والمساهمة في التخفيف على الشباب المقبل على الزواج.

حضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والفنانين.