بثينة توكل تغادر «القاهرة اليوم» بعد 5 سنوات وتستعد لتقديم برنامج جديد

أعلنت الإعلامية بثينة توكل مغادرتها برنامج «القاهرة اليوم»، على فضائية «اليوم»، ضمن شبكة قنوات أوربت بعد 5 سنوات، قدمت خلالها حلقات البرنامج برفقة الإعلامي جمال عنايت، والفنان إدوارد ونانسي مجدي.

قضت 5 سنوات في أوربت

وقالت بثينة توكل لـ«الوطن» إنها تعلمت الكثير من عملها في شبكة قنوات «أوربت»، واستفادت من قامة إعلامية بحجم الإعلامي جمال عنايت، قضت بجواره 5 سنوات تقدم حلقات البرنامج، لافتة إلى أنها تعتبره بمثابة الأب والمعلم.

برنامج اجتماعي جديد

وكشفت بثينة توكل عن وجهتها المقبلة، نافية ما تردد عن اعتزالها الإعلام، مشددة على أن لديها الكثير من الأحلام التي تسعى لتحقيقها، وستلتحق بإحدى القنوات الفضائية لتقدم برنامج اجتماعي جديد يهتم بالمرأة، ينتمى لفئة «التوك شو»، وسيعلن عنه رسميا خلال الفترة المقبلة.

وأبدت الإعلامية اعتزازها بالفترة التي قضتها كمقدمة لبرنامج «القاهرة اليوم»، مشيدة بتعاون فريق عمل القناة معها ومساعدتها على تخطي الصعاب كافة، التي واجهتها في بداية عملها كمذيعة.

عروض للعمل كمديرة ائتمان بأحد البنوك

وأكدت بثينة توكل أنها تلقت عروضا كثيرة للعمل كمديرة ائتمان بأحد البنوك الكبرى، بسبب خبرتها المصرفية ولكنها اعتذرت لافتة أنها تلقت عروض عمل في قنوات عربية وخليجية، لكنها فضلت العمل في قناة فضائية مصرية مفتوحة بعد العمل 5 سنوات في أخرى «مشفرة».

يُذكر أن بثينة توكل تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحصلت على الماجستير في الاقتصاد من أحد الجامعات الفرنسية، وعملت كمديرة في أحد البنوك الفرنسية، قبل أن تتجه للإعلام وتنضم لأسرة «القاهرة اليوم».

تجربة تمثيل وحيدة

وخاضت بثينة توكل تجربة فنية واحدة؛ إذ شاركت في بطولة مسلسل «شاهد عيان» مع الفنان حسن الرداد، بعد أن وقع اختيار المخرج عليها، حينما شاهد فيديو تمثيلي لها مع «إدوارد» ضمن حلقات البرنامج، ليقرر على الفور التعاقد معها للمشاركة في بطولة المسلسل.