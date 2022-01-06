إجراء جراحة نادرة لمتلازمة «زينر» بمستشفى بني سويف الجامعي

نجح فريق طبي بقيادة الدكتور أحمد عبد الباري، الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة بني سويف، وبمعاونة الدكتور أسامة محمود، المدرس بالقسم، في إجراء عملية جراحية دقيقة لواحدة من أندر الحالات الطبية وهي حالة «متلازمة زينر»، وبذلك سجل قسم جراحة المسالك بطب بني سويف، الحالة رقم 201 على مستوى العالم والحالة الأولى من نوعها المصحوبة بخصية معلقة.

الحالة جمعت بين متلازمة «زينر» والخصية المعلقة

وأكد الفريق الطبي على أن هذه المتلازمة تتميز بثلاثية غياب الكلية على ناحية من الجسم، مع تكيس الحويصلة المنوية خلف المثانة البولية، وانسداد قناة القذف على نفس الناحية، كذلك تنفرد تلك الحالة بأنها أول مرة في العالم تكون متلازمة «زينر» مصحوبة بخصية معلقة.

تشخيص متلازمة «زينر»

وأشار الفريق الطبي إلى إنه على الرغم من صعوبة تشخيص هذه الحالات، بسبب ندرتها وأعراضها غير المحددة مثل آلام الحوض المزمنة وعسر التبول المستمر والقذف المؤلم، تمكن الدكتور أحمد عبد الباري، من تشخيص الحالة التي كانت لشاب يبلغ من العمر 27 عاماً، بعد الفحص وإجراء أشعة الموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي التي أكدت التشخيص.

استئصال تكيس الحويصلة المنوية مع الحفاظ على خصوبة المريض

وقال الدكتور محمد عماد، أحد أعضاء الفريق الطبي: «تم استئصال تكيس الحويصلة المنوية بواسطة منظار البطن الأقل تدخلاً، مع الحفاظ على خصوبة المريض المستقبلية».

وأجريت الجراحة تحت إشراف قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب بجامعة بني سويف، برئاسة الدكتور أكرم المراكبي، والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.