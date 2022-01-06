والدة «بسنت» ضحية الصور: كان حلمها تبقى زي مجدي يعقوب وتعالج الناس ببلاش «فيديو»

أكدت الحاجة هناء، والدة بسنت خالد، التي انتحرت بسبب ابتزازها بصور مفبركة، أنها لم تكن تعلم تعرض ابنتها لهذه المحنة، وأن الراحلة لم تخبرها بذلك، نظرا لإصابتها بجلطة وخوفها عليها، مضيفة: «هي مشتكش لحد خالص لأني كان عندي جلطة من أسبوع وهي مكنتش عايزة تزعلني ولا تقولي أي حاجة ولا تحكي لي أي حاجة، غير يوم الجمعة ومحكتش لأختها ولا أي حد، عشان الكلام ميوصلنيش ويا ريتها كانت حكت».

«لو كانت حكت كنت هجيب لها حقها»

وأوضحت والدة بسنت، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «لو كانت حكت كنت هتفهم الموضوع وكنت هاخد لها حقها، وأنا واحدة ست بس بمليون راجل وكنت عارفة هاخد حقها إزاي، والدنيا بحالها عارفة كده، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب».

كانت حنينة وشاطرة وحافظة القرأن

وتحدثت الحاجة هناء عن ابنتها بسنت، قائلة: «كانت شخصيتها قوية وبنت حنينة وشاطرة في التعليم، ومن الأوئل، وحافظة القران الكريم وكان نفسها ومنى عنيها تبقى دكتورة زي مجدي يعقوب وتعالج الناس ببلاش وتعملهم عمليات ببلاش، وكان ده كل حلمها في دنيتها وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب»، متابعة: «الدنيا بحالها كانت بتحكي عن أدبها واحترامها ومشيها في حالها، وملهاش دعوة بأي حد وتروح وتيجي لوحدها ومن الدرس للبيت، ومن البيت للدرس».