خطوات يجب اتباعها قبل الإبلاغ عن ابتزاز بعد واقعة «بسنت» ضحية الصور المفبركة

حالة من الجدل أثارتها واقعة ابتزاز الفتاة بسنت خالد، التي توفيت عقب تناولها قرصًا لحفظ الغلال، متأثرة بنشر شخصين صورًا مخلة منسوبة لها بموقع التواصل الاجتماعي، وانتشارها بالقرية محل إقامتها، الأمر الذي أغضب الملايين، متسائلين عن كيفية الإبلاغ عن تلك النوعية من الجرائم، التي تحدث في حق الفتيات بابتزازهن.

ووفقا للمبادرة النسوية لدعم ضحايا العنف بكل أشكاله «اتكلمي/ اتكلم»، فإن هناك عددا من الخطوات التي يجب أن تتبعها الفتيات في حال تعرضهن للابتزاز، وإبلاغ مباحث الإنترنت، كما حدث مع الشابة بسنت خالد، التي اختصرتها في التالي:

خطوات على الفتيات اتباعها حال تعرضهن للابتزاز

1- يجب أخذ «سكرين شوت للرسالة/ الكومنت مع اللينك الخاص بأكونت الشخص أو رقمه».

2- يجب عدم الرد على الشخص أو نشر بياناته لضمان الحقوق.

3- يجب طباعة المواد التي جرى أخذها «سكرين شوت على ورقة مع لينك/ رقم الشخص وأي بيانات عنه».

4- لابد من ذهاب الشخص الذي تعرض للابتزاز بذاته، للابلاغ سواء في مديرية الأمن في محافظته أو مقر مباحث الإنترنت في العباسية.

5- لابد من تقديم بطاقة الشخص مع صورة مطبوعة منها.

6- يجب أن يقدم الشخص المتضرر الإيميل وكلمة السر الخاصة بالأكونت الشخصي له، في وجوده، كي يجرِ فتحه في حال الإبلاغ للتأكد من صحة البيانات والمعلومات المقدمة.

7- في الخطوة الأخيرة، يغلق الشخص حسابه الشخصي ويأخذ هاتفة وينصرف، ويترك الأمر لجهات التحقيق.

أرقام الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني

وفي سياق متصل، يستطيع الأشخاص الذين تعرضوا لـ الابتزاز أو التهديد، ابلاغ مباحث الانترنت من خلال الاتصال على الرقم الساخن، 108 من أي هاتف سواء المحمول أو الأرضي، وخلال المكالمة يطلب الضابط المختص بعض المعلومات والبيانات للتحرك وأخذ الإجراء القانوني بشأن الشخص الذي قام بالإبتزاز.

كما تستطيع الفتيات أو الأشخاص بوجه عام الذين تعرضوا للابتزاز أن يتوجهوا ببلاغ لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية المصرية في حي القاهرة الجديدة.