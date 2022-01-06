إصابة 8 من أسرتين بتسمم غذائي في بني سويف.. أكلوا كبدة وتونة

تسببت وجبتا تونة وكبده في إصابة 8 أفراد من أسرتين باشتباه في تسمم غذائي، وتقيم الأسرة الأولى بحي الرمد بمدينة بني سويف، والثانية في قرية الرياض بمركز ناصر، وجرى نقل المصابين لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

إصابة 5 من أسرة واحدة باشتباه في تسمم بوجبة تونة

وفي الحادث الأول أصيب 5 من أسرة واحدة، بإشتباه في تسمم غذائي، اليوم، عقب شعورهم بحالة إعياء نتيجة مغص وقيء، حيث تناولوا وجبة غذائية «تونة» داخل منزلهم بحى الرمد في مدينة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة 5 من أسرة واحدة «الزوج وزوجته و3 أطفال» بإشتباه في تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة «تونة» وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتى إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الزوج ويدعي «خليل.م» 40 سنة، وزوجته «هبه.ع.ع» 35 سنة، وأبنائهم الأطفال سيف 14 سنة، وعمر 12 سنة، وجاسر 8 سنوات.

إصابة أم و2 من أبنائها باشتباه تسمم بوجبة كبدة

وفي الحادث الثاني أصيب 3 من أسرة واحدة عبارة عن أم و2 من أبنائها، بإشتباه تسمم غذائي، اليوم الخميس، عقب شعورهم بحالة إعياء نتيجة مغص وقيء، بعد تناولهم وجبة كبدة داخل منزلهم بعزبة الحافر بقرية الرياض وتم نقلهم إلى المستشفى، وتبين أن المصابين هم: «هبه . أ . أ» 36 سنة، وأبنائها «ياسين م . ج» 8 سنوات، و«زينب. ع».