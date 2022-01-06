«إحالة للمفتي وإيداع بالعباسية» تطورات جديدة في قضيتي مقتل زوجتين ببنها

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعتي قتل زوجتين على يد زوجيهما بسبب خلافات أسرية، ومحاولة إحداهما دفن جثة القتيلة سرًا بالمقابر، وحدث تطورات جديدة حيث نظرت محكمة جنايات بنها الواقعتين أمام الدائرة الأولى لمحاكمة الزوجين.

وقضت المحكمة بإحالة زوج قتل زوجته ودفن جثتها بالمقابر سرًا لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، فيما قررت جنايات بنها إيداع سائق مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يوما وتشكيل لجنة متخصصة من أساتذة الطب النفسي لفحص حالته وبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت الحادث على أن تعد اللجنة تقريرا بحالته وترسله للمحكمة قبل نظر القضية في 3 أبريل المقبل.

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تفاصيل قتل زوج زوجته ودفنها سرا بمقابر بنها

وتعود تفاصيل الواقعة الأولى لقيام بائع فاكهة معاونة شقيقه وأخر بقتل زوجة الأول ومحاولة دفنها سرا في مقابر الصدقة ببنها، حيث تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل في إحدى مقابر الصدقة ببنها وتوصلت التحريات إلى أن زوجها بائع فاكهة سبق اتهامه في 9 قضايا جنائية، قد قتلها بعد أن تعدى عليها بالضرب لشكه في سلوكها مستخدما عصا خشبية، واستعان بشقيقه وأخر لدفنها سرا في مقابر الصدقة ببنها حيث تم وضع الجثة في كيس بلاستيك وألقوها داخل إحدى المقابر.

وتبين أن الزوج متزوج من القتيلة عرفيا ودائم التعدي عليها بالضرب ويوم الحادث ضربها بـ«شومه» فلقيت مصرعها، وألقى بها في المقابر لإخفاء جريمته.

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تفاصيل مصرع زوجه على يد زوجها

وتعود تفاصيل الواقعة الثانية لقيام سائق بقتل زوجته خلال مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الزوجية وعدم إعدادها الطعام وعدم إنفاقه على المنزل، وألقي القبض على المتهم واعترف بجريمته، فيما دفع محامي الدفاع عنه بأنه سبق وأصيب بحالة نفسية وعصبية وعقلية ودخل على إثرها مستشفى الأمراض العقلية.