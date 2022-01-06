غزال رئيس باراجواي يقتل أحد أفراد الجيش: «حاول يلاعبه فنطحه»

في حادثة غريبة من نوعها لقي رقيب في جيش باراجواي حتفه، بعدما نطحه غزال يربيه رئيس البلاد اللبناني الأصل، ماريو عبده بينيتس، في ملحق بالقصر الرئاسي الواقع وسط العاصمة أسونسيون، وفق بيان صادر عن الجيش ونقلته قناة العربية.

بداية الواقعة

وأوضح البيان أن كاميرات القصر الرئاسي رصدت، الرقيب فيكتور إيساسي فليتشا، البالغ من العمر 42 عامًا، وهو أب لابنة، من زوجته المتوفيه، تبلغ من العمر 10 أعوام، والذي كان يحاول مداعبة الغزال، وما كان من الحيوان إلا أن نطحه بقرونه القوية، مسببا له جروحا غائرة، نُقل إثرها إلى المستشفى، ومات فيها متأثرًا بإصابته.

وأوضح المتحدث باسم جيش باراجواي، في بيان حول الواقعة، أن النطح كان قويا، ومتكررا، ووفقا للتقارير الطبية نفذ قرن الغزال إلى الصدر، ما أدى إلى مصرعه.

الغزال من نوع شيتال ومطنه الأصلي الهند وباكستان

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية في باراجواي فهذا النوع من الغزال من نوع شيتال وهو غير موجود بالبلاد، وموطنه الأصلي الهند وباكستان، تسلمه الرئيس هدية، نظرًا لحبه للحيوانات، فأمر بوضعه في الملحق المخصص لحيواناته الأخرى بالقصر، وهو المكان الذي لا يُسمح للأشخاص الموجودين في المكان الاختلاط بالحيوانات، لكن يسمح لهم برؤيتها، تتجول.

حديقة حيوان بالقصر الرئاسي

ومن بين الحيوانات التي يقتنيها رئيس باراجواي إلى جانب الغزال الناطح، أنواع مختلفة من الببغاوات، بينها ببغاوات من فصيلة Ara ذات حجم كبير، ونعام من نوع Rhea، وهو نوع نادر مهدد بالانقراض، موطنه أمريكا الجنوبية، كما يحوي قصر الرئيس حيوان شهير اسمه Tapir، وهو يشبه الخنزير البري، إلى جانب الحيوانات الأليفة الأخرى مثل القطط والكلاب والعصافير.

يشار إلى أن رئيس باراجواي الحالي، ليس الوحيد الذي يربي حيوانات بالقصر الرئاسي، بل سبقه رؤساء آخرون، حيث ربوا حيوانات متنوعة، من بينها ما هو مفترس.