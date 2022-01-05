نيفين عوض: الهند وأمريكا وتركيا.. أكثر الدول استيرادا من مصر

قالت نيفين عوض، رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات الخارجية، إن الصادرات وصلت إلى 33.7 مليار دولار وزادت بنسبة 50% في العام الماضي، عن صادرات 2016 وكانت بنسبة 29.3 مليار دولار، مبينة أن سعر البترول الخام، رفع نسبة الصادرات، إذ ارتفع بنسبة 146%، وكذلك المازوت، بزيادة بنسبة 82%، لافتة إلى أن معدل تصدير الملابس الجاهزة، زاد بنسبة 36%، وكذلك الأسمنت ارتفع بنسبة كبيرة، والحديد والصلب زاد تصديره بنسبة 141% عن العام الماضي.

ترتيب الدول المستوردة من مصر

وأضافت «عوض»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم، أن الهند أولى الدول المستوردة من مصر، حيث تستورد برتقال وقطن وأسمدة وزراعة، وبترول خام، وغاز طبيعي، بقيمة 2 مليار جنيه، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.9 مليار سجاد وحديد ولدائن، وجاءت دولة تركيا في المرتبة الثالثة من حيث الدولة المستوردة من مصر.

توقعات بزيادة الصادرات في العام الحالي

وأوضحت رئيس الإدارة المركيزة للإحصاءات الخارجية، أن مصر فتحت باب التصدير أمام عدة دولة ويوجد توقعات بزيادة الصادرات في العام الحالي 2022 عقب تعديل نظام الجمركي ووجود قاعدة بيانات للعملاء الخارجيين وتستخدم مصر حاليا النظام الجمركي الدولي الموحد، لافتة إلى أن مصر تركز في فتح أسواق تصديرية حيث تتطمح الدولة للتصدير بـ100 مليار دولار.