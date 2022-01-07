أغنيتان رغم وفاة زوجته.. التفاصيل الكاملة لأعمال عبدالله الرويشد الجديدة

على الرغم من وفاة زوجته منذ أسابيع قليلة، إلا أن الفنان الكويتي الكبير عبدالله الرويشد، قرر استهلال عامه الجديد بإطلاق أغنيتين جديدتين، مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

عبدالله الرويشد يتعاون مع شركة روتانا

الأغنيتان الجديدتين لـ عبدالله الرويشد، هما «كل ما غفت عيني» من كلمات الشاعر فهد العيبان، وألحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم، وتولى إخراجها فيديو كليب المخرج خالد الرفاعي، وتقول كلماتها:

كل غفت عيني تهيالي

ملامح وجهك المسروقة من الضي

اعذر الناس لا شافوني لحالي تشمت بي

ولا ما تشمت بي

ما تدري من كلمات الشاعر أحمد الصانع

أما الأغنية الثانية عنوانها «ما تدري»، من كلمات الشاعر أحمد الصانع، ألحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم، وتولى إخراجها فيديو كليب المخرج بسام ترك.

وتقول كلماتها:

يا كثر ما كنت أحبك، وإنت ماتدري

أشتاق ، أوله عليك ~ وأكتِم أسراري

مابيك تدري بغلاك ، وينكشف أمري

حلاته إنّي عشقتك ، وإنت مو داري

وأعرب الفنان عبد الرويشد فى بيان، عن سعادته لطرح أغنياته الجديدة، مؤكدا حرصه المستمر على تقديم الجديد كل فترة، غنائيا وموسيقيا، سواء في صورة ألبومات أو أغاني منفردة.

وأضاف: «هذه المرة، أردت أن تكونا الأغنيتان مصورتان، حتى تصل معاني الكلمات واللحن بطريقة أوجز وأعمق، ويعيش المشاهد والمستمع سويا، الحالة التي قدمتها في الكليبين على طريقتهم».

اختتم الفنان الكويتي حديثه، بتوجيه الشكر إلى روتانا ورئيسها التنفيذي سالم الهندي، على الدعم والاهتمام الذي يلمسه منهما دائما، قائلا: «هذا ليس بغريب على سواء من بيتي روتانا، أو اخي وحبيبي أبو فواز».