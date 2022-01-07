المئات يواصلون الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كنائس جنوب سيناء

استقبلت صباح اليوم، كنائس محافظة جنوب سيناء، المئات من الأقباط للاحتفال بذكرى عيد ميلاد السيد المسيح، وترأس الأنبا «أبوللو»، أسقف سيناء الجنوبية، ورئيس دير القديس العظيم موسى النبي العامر ببرية سيناء بكنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم مارمينا قداس عيد الميلاد المجيد، الذي بدأ أمس، وانتهى صباح اليوم.

وقام الأنبا «أبوللو» أسقف سيناء الجنوبية، بتطييب رفات الشهداء والقديسين بالمزار، بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، صباح اليوم الجمعة، وسط فرحة كبيرة، ومشاركة من الأقباط المصريين والسياح المقيمين في شرم الشيخ.

وأكد أسقف سيناء الجنوبية، التزام الجميع باتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا»، موضحا أن أي مواطن يدخل الكنيسة لابد أن يكون مرتديا الكمامة، ويحمل شهادة تفيد تلقيه اللقاح.

المحافظ يقدم التهنئة لأسقف سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه قام بزيارة إلى كنيسة السمائيين بشرم الشيخ، اليوم الجمعة، وقدم التهاني للأنبا «أبوللو»، أسقف سيناء الجنوبية، ورئيس دير القديس العظيم موسى النبي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقدم التهنئة إلى جميع الأقباط في محافظة جنوب سيناء ومصر والعالم بمناسبة هذه الذكرى العطرة.

وقال إن الشعب المصري لا يفرق بين مسلم ومسيحي، فالجميع شركاء في الوطن، والجميع حارب من أجل تحرير سيناء دون النظر إلى ديانته، موضحاً أن الدين الإسلامي دين سماحة.

وقال أسقف سيناء الجنوبية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو رمز المسلمين والأقباط ولا يفرق بين الجميع، موضحا أن أكبر كنيسة وأكبر مسجد في تاريخ مصر أنشأهما الرئيس في العاصمة الإدارية.

وقدم أسقف سيناء الجنوبية، الشكر إلى القيادات التنفيذية والأمنية بجنوب سيناء، على تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، موضحا أن الكل سواسية في جنوب سيناء.

كنائس جنوب سيناء «مؤمنة»

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مديرية أمن جنوب سيناء وضعت خطة لتأمين الكنائس الموجودة على مستوى المحافظة في «الطور، رأس سدر، شرم الشيخ، نويبع، ودهب»، لتأمين احتفالات المواطنين الأقباط بذكرى ميلاد السيد المسيح، وتم زيادة أعداد قوات التأمين في محيط الكنائس، واتباع إجراءات تفتيش كل الذين يقومون بالدخول إلى الكنيسة حيث يمر الأشخاص عبر أجهزة الكشف.