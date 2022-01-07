عيد الميلاد المجيد 2022 بعنوان «الجمهورية الجديدة تتسع الجميع»

شهدت ليلة أمس الخميس، 6 يناير 2022، احتفال الكنيسة القبطية بعيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وترأس قداس صلوات عيد الميلاد البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وحظي الاحتفال بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما حضر عدد كبير من رجال الدولة والشخصيات العامة، وخلال الاحتفال تحدث الرئيس السيسي والبابا تواضرس عن الجمهورية الجديدة ليصبح عيد الميلاد 2022 بعنوان الجمهورية الجديدة.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية ما قاله الرئيس السيسي والبابا تواضرس الثاني عن الجمهورية الجديدة ورؤيتها، وذلك خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2022، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية الجديدة.

الرئيس السيسي: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع

وقال الرئيس السيسي، خلال الاحتفال بعيد الميلاد في العاصمة الإدارية الجديدة: «الجمهورية الجديدة، هي الحلم والأمل والعلم والعمل، والجمهورية الجديدة قادرة وليست غاشمة، مسالمة وليست مستسلمة، ونبني الجمهورية الجديدة مع بعض، والصعاب والتحدي يهون لو بقينا على قلب رجل واحد، ومع بعض، والجمهورية الجديدة للجميع، سنعيش فيها بسلام وأمان مع بعض، واوعوا حد يدخل بيننا أو يفتنا لأن ده مش هينتهي، والكلام لكل المصريين، و الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع دون أي فارق أو تمييز».

البابا تواضرس الثاني: الجمهورية الجديدة مبنية المواطنة

من جانبه أكد البابا تواضرس الثاني، أنّ الجمهورية الجديدة تبرز في الإنجازات العديدة التي تقوم بها الدولة المصرية، مشيداً بمشاركة الرئيس السيسي في جميع الأعياد قائلاً: «هذا من ملامح الجمهورية الجديدة».

عيد الميلاد المجيد 2022

وقدم الرئيس السيسي التهنئة إلي البابا تواضرس الثاني وجميع الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصة الادارية الجديدة، وقال: «كنت أتمنى أسلم عليكم كلكم، وأحييكم كلكم، بس ربنا يزيح عنا الجائحة ويحمينا ويحميكم، ماتعرفوش حجم التقدير والاحترام والمحبة اللي بأكنه لقداسة البابا».