مصرع عجوز أسفل «عشة» وإصابة شخص سقط عليه سلك كهرباء بأسيوط

لقيت عجوز مصرعها إثر انهيار عش من الـ«خُص» بجريد النخل، الأفلاق بقرية قرقارص التابعة لمركز أسيوط، بينما أصيب شخص بصعق كهرباء إثر سقوط سلك كهرباء عليه أثناء العمل بكوبري تحت الإنشاء بعزبة أبوليلة التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

أمن أسيوط يتلقى إخطارا أمنى بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفى، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بسقوط سلك كهرباء على مواطن بعزبة أبوليلة بجوار كوبري تحت الإنشاء أثناء العمل.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين سقوط السلك على مواطن يدعى «سلامة حكيم أبوليلة» 36 سنة مقيم بعزبة ابوليلة دائرة مركز منفلوط وتم نقله للمستشفى وحالته مطمئنة وجارى إصلاح السلك جرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع عجوز أنهار عليها خص منزلها

ومن جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بانهيار عشة من «خص» من الجريد والأفلاق بقرية قرقارص قبلى البلد دائرة المركز ووفاة سيدة.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية والإنقاذ وبالمعاينة والفحص تبين أن الخص من طوب اللبن و البوص والجريد داخل منزل ««كاميل» لديد صالح «وأنهار على فكيهة دوس روفائيل «90 سنة ما أدى اإلى وفاتها في الحال.

جرى أنتشال الجثة بمعرفة قوات الحماية المدنية ونقلها إلى مشرحة مستشفى الجامعة تحت تصرف النيابة وجرى تحرير المحضر اللازم وجارى ستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.