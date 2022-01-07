أسيوط في 24 ساعة.. شاب يقتل والده وقيادات المحافظة تشارك الأقباط عيدهم

شهدت محافظة «أسيوط»، العديد من الأحداث خلال الـ24 ساعة الماضية، منها إقدام شاب بإطلاق النار على والده وشقيقه الأصغر، لخلافات على محصول برسيم بأرض والده الزراعية، بقرية الحواتة التابعة لمركز منفلوط.

وإنابة محافظ أسيوط لنائبه المهندس عمرو عبد العال، لزيارة ايبارشيات مراكز منفلوط والقوصية والدير المحرق والإنجيلية الأولى، لتقديم التهاني للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

شاب يقتل والده ويصيب شقيقه لخلاف على محصول برسيم

لقى مزارع مصرعه بينما أصيب نجله إثر قيام أبنه الأكبر بإطلاق النار عليه من سلاح نارى كان بحوزته فى مشاجرة نشبت بينهم لخلاف على محصول أرض زراعية «برسيم»، بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط فى محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

نائب محافظ أسيوط يزور ايبارشيات للتهنئة بعيد الميلاد

أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نائبه المهندس عمرو عبد العال، لزيارة ايبارشيات مراكز منفلوط والقوصية والدير المحرق والإنجيلية الأولى، لتقديم التهاني للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، رافقه خلالها المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، فضلا بعض النواب البرلمانيين.

رئيس جامعة أسيوط يهنىء الآقباط بعيد الميلاد

زار الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، يرافقه نواب وقيادات الجامعة، عدد من كنائس وأديرة أسيوط، لتقديم التهنئة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وصرح رئيس جامعة أسيوط، بأن جدول زياراته بدأت بالتوجه إلى الأنبا يوأنس مطرانية أبنوب، ثم الكنسية الإنجيلية الثانية أعقبها التحرك إلى الكنسية الإنجيلية الأولى، ثم التوجه إلى مطرانية الكاثوليك.

وأشاد القساوسة وقادة كنائس أسيوط، بمكانة جامعة أسيوط، التي تعد فخر محافظات صعيد مصر، وما تلعبه من دور وطني وخدمي في مختلف المجالات العلمية والمجتمعية بصفة عامة، ومستشفياتها الجامعية بصفة خاصة، التي تعد الملاذ والملجأ لملايين المرضى سنويا من مختلف المحافظات.