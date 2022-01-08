أبرز معلومات عن ستيفن هوكينج عملاق علوم الكونيات وقاهر الإعاقة

يحتفل موقع جوجل اليوم بالذكرى الـ80 على ميلاد عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينج، الذي نال شهر واسعة بسبب نظرياته في علم الكون والديناميكا الحرارية والثقوب السوداء، كما أصيب هوكينج بمرض عصبي في سن الـ21.

ستيفن هوكينج يتولى منصب «نيوتن»

-وحسب مؤسسة هنداوي الثقافية ستيفن هوكينج مولود في 1942 في أكسفورد بإنجلترا، ويُعَد واحدًا من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكونيات على مستوى العالم.

-حصل على درجة الدكتوراه في علم الكونيات والرياضيات التطبيقية من جامعة كامبريدج.

-له أبحاثٌ نظرية في علم الكونيات وفي العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية.

-شغل منصبَ أستاذ الرياضيات بجامعة كامبريدج، وهو المنصب الذي شغله من قبله العالِمُ إسحاق نيوتن.

- أصدر «هوكينج» العديدَ من الكتب في مجال تبسيط العلوم، وحقَّق الكثيرُ من هذه الكتب انتشارًا واسعًا بين الجمهور.

-في 1988 نشر «هوكينج» كتابه تاريخ موجز للزمن الذي حقق مبيعات وشهرة عالية. وذلك لاعتقاد هوكينج أن الإنسان العادي يجب أن يعرف مبادئ الكون، فقد بسّط النظريات بشكل مبسط.

- ومن بين أشهر أعماله: «تاريخٌ مُوجَز للزمان»، و«الكون في قشرة جوز».

مرض ستيفن هوكينج وتحدي الإعاقة:

- أصيب هوكينج في سن الحادية والعشرين بمرض التصلب الجانبي هو مرض عصبي مميت، لكن العالم الشهير صارع المرض، مع تطور مرضه، وبسبب إجرائه عملية للقصبة الهوائية بسبب التهاب القصبة، أصبح غير قادر على النطق أو تحريك ذراعه أو قدمه، ولذلك طورت إحدى الشركات للنظم الرقمية نظام حاسوب خاص متصل بكرسي يستطيع من خلاله التحكم به والتخاطب باستخدام صوت مولد إلكتروني وإصدار الأوامر عن طريق حركة عينيه ورأسه، حيث يخرج بيانات مخزنة مسبقاً في الجهاز تمثل كلمات وأوامر.

- ورحل هوكينج عن عالمنا في 2018.

من مواقفه السياسية:

حسب ما نشرته ال BBC العربية في 2013، أعلن ستيفن هوكينج رفضه المشاركة في مؤتمر يقام في إسرائيل.