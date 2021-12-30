الباحث المصري المتأهل لنهائيات «ستيفن هوكينج»: «مشروعي يوفر الكهرباء 24 ساعة»

قال الباحث المصري أحمد دياب، أول مصري وعربي يتأهل لتصفيات جائزة «ستيفن هوكينج» في العلوم، إنه حصل على درجة البكالورويس في العلوم الزراعية من مصر، وكان بحثه عن تطوير الخلايا الشمسية، متابعا:«قرأت عن تصنيع الخلايا الشمسية في عام 2018، وأجريت نحو 20 تجربة، حتى توصلت إلى تصنيع خلية بديلة، جرى استخدامها لإنتاج الكهرباء 24 ساعة بدلا من الخلية الشمسية، وزير الكهرباء استقبلني وحاول استخدام الخلية وعندما وضع يده عليها زادت كمية الطاقة الكهربائية، فتأكد من أنها أشعة تحت حمراء».

والدته تحصل على لقب الأم المثالية

وأضاف «دياب» خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، عبر قناة DMC، أن والدته حصلت على لقب الأم المثالية في العام الماضي، وكانت دائمًا تشبهه ووالده بالعالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل، الذي يعتبر قدوة الأسرة.

تكلفة مشروعه أرخص من الخلية الشمسية

وأوضح أن تكلفة الخلية الحرارية التي اخترعها أرخص من الخلية الشمسية، لأن المادة التي تُصنع منها متاحة في مصر بنسبة 92%، مشددًا على أن هذا المشروع قومي، وإذا استخدمته مصر فإنها ستكون أول دولة تستخدمه، ويمكنها التحكم فيها وزيادة إنتاجها منه.

وأضاف أن مشروعه يستهدف توفير الكهرباء 24 ساعة للمواطنين، بكفاءة أعلى وتكلفة أقل دون الحاجة إلى صيانة، لافتًا إلى أن فكرته مازالت في مرحلة الكتابة كبحث علمي.

البداية كانت بـ20 ألف بحث.. والنهاية بـ3 أبحاث

وأشار الباحث المصري، إلى أنه قدّم على المسابقة منذ بدايتها، وكانت المرحلة الأولى من المسابقة تتضمن 20 ألف بحث من 80 دولة، وفي المرحلة الأخيرة من المسابقة أصبح أول متسابق مصري وعربي يتأهل للمسابقة، وسينافس متسابق برازيلي وأخر ألماني.

وواصل: «أُبلغنا بأن حفل المسابقة سينظم في شهر أكتوبر، لكن جرى تأجيله بسبب متحور أوميكرون، وسيُبلغ خلال أيام بمصير الحفل، من الإقامة أو وجود بعض التعديلات»، مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسي، السماح له بحضور منتدى شباب العالم، الذي تستضيفه مصر خلال أيام حتى يلتقي العلماء هناك.