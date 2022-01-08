انهيار متهمي قضية «الآثار الكبرى» داخل قفص الجنايات: «منعرفش بعض»

دخل عدد من المتهمين في قضية حسن راتب في نوبة بكاء شديدة، خلال وجودهم داخل قفص الاتهام في قاعة المحاكمة متسائلين: «إزاي إحنا تشكيل وإحنا أصلا منعرفش بعض».

وظهر حسن راتب، يرتدي ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، بينما ظهر علاء حسانين، ممسكًا بمصحف يرفعه في يده أثناء دخوله قفص الاتهام، قبل بدء المحاكمة أمام الدائرة 9 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، وضمت قائمة المتهمين مع حسن راتب كل من علاء حسانين الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، و21 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى».

وأصدر مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيانا، انتهى بإحالة علاء حسانين وحسن راتب - محبوسيْن و21 آخرين جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول وهو علاء حسانين بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

تهم حسن راتب

ووجهت النيابة العامة، للمتهم حسن راتب، بالاشتراك مع علاء حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع، بغرض الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة.

وأقامت النيابة العامة دليلها على المتهم حسن راتب وعلاء حسانين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة.

تقارير اللجان الفنية

كما فحصت النيابة العامة وشاهدت هواتف بعض المتهمين، وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.