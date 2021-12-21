بدء أولى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في «قضية الآثار الكبرى» 

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وشقيقه و20 آخرين في قضية الآثار الكبرى.

وحددت محكمة الاستئناف جلسة اليوم الثلاثاء، كأولى جلسات محاكمة المتهمين وعددهم 23 شخصا جميعهم محبوسون عدا اثنان هاربان، إلى محكمة الجنايات المختصة.

اتهامات بحفر 4 مواقع للحصول على الآثار

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول علاء حسانين قيامه بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن حسن راتب متهم بالاشتراك مع "حسانين" في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

محادثات و15 شاهدًا يوثقون الجريمة

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، والذين تعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها.

واستندت النيابة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.