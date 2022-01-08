فريد الديب: «حسن راتب عنده سرطان وبيموت.. أفرجوا عنه بأى ضمان»

قال فريد الديب، محامي رجل الأعمال حسن راتب، محكمة الجنايات، خلال نظر قضية الآثار الكبرى المتهم فيها موكله وعلاء حسانين، الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت» و21 آخرين: «أرجو من المحكمة الموقرة أن تفصل في القضية بما لديها من سلطة حددتها المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن الإفراج عن المتهم المحبوس أو حبس المتهم المفرج عنه، هو من سلطة المحكمة».

«الديب»: حسن راتب يعاني من مرض خطير

وأضاف «الديب»: «المتهم الأخير حسن راتب كان يعاني من مرض خطير ويريد أن يتم الفحص على نفقته الخاصة، وتوجهت للنائب العام وطلبت منه الإذن فأذن، وأصدر قرارا بتمكين المتهم وفحصه في مستشفى القصر العيني، ونُقل المتهم مرة تلو أخرى لمعرفة هل هناك سرطان تغلغل في جسد الرجل من عدمه، وفجأة توقف كل شيء، وتقدمت بطلب للنائب العام، لأني فوجئت من النيابة بتطبيق لائحة السجون».

«الديب»: حسن راتب أجرى جراحة في القصر العيني

وتابع «الديب» قائلًا: «كل المتهمين مش مسجونين في سجن عمومي، لكن في سجن مركزي، ليس تابعًا لمصلحة السجون بل تابع لمديرية أمن القاهرة، ولما فوجئت بتطبيق لائحة السجون تقدمت بطلب آخر إلى أن تم نقله لمستشفى قصر العيني، المبنى الاستثماري، وأجرى الجراحة واستُدعيت لحضور جلسة استجوابه».

وأنهى فريد الديب حديثه بالقول: «الراجل بيموت وعنده سرطان استشرى، واستُئصل جزء منه، هل فيه حد من المساجين هيرعاه، أخاطب في المحكمة وجدانها، والإنسان في شخص القضاة أن يصدروا قرار بالإفراج عن المتهم بأى ضمان».