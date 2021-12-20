حسن راتب وعصابة نائب العفاريت أمام الجنايات في قضية الآثار الكبرى غدا

يخضع رجل الأعمال حسن راتب، وعصابة علاء حسانين نائب «الجن والعفاريت»، غدًا، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد السلام يونس في التجمع الخامس، في أولى جلسات محاكمتهم، في قضية التنقيب عن الآثار والإتجار فيها، ومن المفترض أن يخضعون أمام الجنايات داخل قفص الاتهام محبوسين في قضية الآثار الكبرى.

التحقيقات: حسن راتب مول عصابة حسانين

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن النيابة العامة انتهت إلى إحالة علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن و21 آخرين جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول وهو علاء حسانين بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهام حسن راتب، بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع، بغرض الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة.

حسن راتب وعصابة علاء حسانين نقبوا عن الآثار في 4 مواقع

النيابة العامة أقامت الدليل على حسن راتب وعلاء حسانين من خلال شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة.

وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.