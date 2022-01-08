معلومات عن شقيق محمود العربي قبل تشييع جنازته.. كان نائبا لـ«المجموعة»

تشهد قرية «أبو رقبة» التابعة لمركز أشمون، استعدادات مكثفة قبل بدء تشييع جنازة الحاج محمد العربي، شقيق شهبندر التجار رجل الأعمال الراحل الحاج محمود العربي، والذي توفى مساء أمس الجمعه، داخل مستشفى العربي بقرية «أبو رقبة» بأشمون، عن عمر ناهز 95 عاما.

مئات يتوافدون لتشييع جثمان محمد العربي

ويتواجد المئات في شوارع قرية «أبو رقبة» مسقط رأس الحاج محمد العربي، إذ تم تنظيف الشوارع ورش المياه، فضلا عن تواجد عدد من الأهالي في مسجد العربي الذي سيتم تشيع الجنازة منه، كما يتم الاستعداد في مقابر العائلة في القرية استعدادا لتشييع الجنازة .

وتوفى مساء أمس الحاج محمد العربي، شقيق الحاج محمود العربي رجل الأعمال ومالك مجموعة العربي جروب، أثناء تواجده في مستشفي العربي بقرية «أبو رقبة» عن عمر ناهز 95 عاما.

من هو الحاج محمد العربي؟

1- يعد الحاج محمد العربي من مواليد قرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون، في محافظة المنوفية.

2- توفى الفقيد مساء أمس في مستشفى العربي في المنوفية عن عمر 95 عاما.

3- الحاج محمد العربي هو الشقيق الأكبر لشهبندر التجار رجب الأعمال الراحل محمود العربي.

4 - الفقيد كان نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة العربي جروب.

5 - توفي الحاج محمد العريي بأمراض الشيخوخة نظرا لكبر سنه.