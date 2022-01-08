عاجل.. وفاة شقيق شبهندر التجار الحاج محمود العربي

توفي الحاج محمد العربي شقيق شهبندر التجار رجل الأعمال الراحل الحاج محمود العربي، عن عمر ناهز 95 عاما، داخل مستشفى العربي بمركز أشمون في المنوفية.

صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر

وأكدت مصادر مقربة من الأسرة، لـ«الوطن»، أن الفقيد كان يعاني من أمراض الشيخوخة، ونقل إلى مستشفى العربي قبل عدة أيام، وتوفي اليوم، موضحًا أن صلاة الجنازة عليه اليوم السبت، بعد صلاة الظهر في مسجد العربي بقرية أبو رقبة في مركز أشمون بالمنوفية.

وأضافت المصادر، أن العزاء سيقام اليوم السبت في مسقط رأس العائلة بقرية أبورقبة، بجوار المعاهد الأزهرية، كما يقام العزاء مساء الاثنين، في السرادق المقام بمصانع العربي بقليوب في محافظة القليوبية.