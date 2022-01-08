حبس تشكيل عصابي لاتهامه بالتعدي على تل أثري بكفر الشيخ.. بينهم سيدتان

قررت جهات التحقيق بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، حبس تشكيل عصابي يضم 7 أشخاص لاتهامهم بالتعدي على تل أثري بمنطقة السبعين بسيدي سالم، ومطاردة موظفي الآثار، ما ترتب عليه إطلاق موظف لأعيرة نارية دفاعا عن مكان عمله، وحتى لايتم الاعتداء على التل الأثري المكلف بحمايته.

سيدتان ضمن التشكيل العصابي

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير امن كفر الشيخ، بلاغا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد قيام تشكيل عصابي بمحاولة الاعتداء على تل أثري باللوادر والسيارات نصف النقل، فوجه بسرعة انتقال فريق من مركز شرطة سيدي سالم، وانتقل فريق إلى مكان الواقعة، وتبين قيام تشكيل عصابي بينهم سيدتان، يحاول الاعتداء على تل آثري خاضع لهيئة الآثار.

كما تبين حدوث مطاردة بين موظفين بالآثار مكلفين بتأمين التل الأثري، وبين التشكيل العصابي، أدت إلى إصابة أحد أفراد التشكيل بطلق ناري.

وجرى القبض على أفراد التشكيل العصابي بينهم المصاب، كما ضُبط موظفو الآثار لمعرفة ملابسات الواقعة، والتأكد من حيازتهم لسلاح مرخص من عدمه.

مصدر: السلاح المستخدم في الواقعة مرخص

وأكد مصدر بمديرية أمن كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن السلاح المستخدم في الواقعة مرخص رسميا، وأن الموظف «محمد.ا»، كان في حالة دفاع عن نفسه ومكان عمله، وأن حيازته لسلاح مرخص يأتي ضمن مهام عمله، مشيراً إلى أن التشكيل العصابي حاول الاعتداء على تل السبعين الأثري ومحاولة سرقته واستخراج الأثار، ومن ثم حدثت مشادة ومطاردة بين أفراد التشكيل والموظفي، فقام موظف الآثار بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء لكنهم لم يستجيبوا وحدثت مطاردة، وصمم أحد أفراد التشكيل على الاعتداء ومحاولة سرقة التل وقتل الموظف باللودر، فأطلق موظف الآثار عيارا ناريا فأصاب أحد أفراد التشكيل العصابي.

وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق، أمرت بحبس 7 من أفراد التشكيل العصابي، وهم «عزيزة.ع.ا»، وشقيقتها «سناء.ع.ا»، و«فضل.م.ف»، و«ناصر .ع.م»، و«محمد.م.ط»، و«محمد.ف.ح»، و«باسم.م.ح»، 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة استجواب المصاب الأخير.