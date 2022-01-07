جهات التحقيق تأمر بضبط وإحضار متهمين بقتل ربة منزل في كفر الشيخ

أمرت جهات التحقيق في محافظة كفر الشيخ بضبط وإحضار المتهمين بقتل ربة منزل إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة الكفر الجديد التابعة لمركز كفر الشيخ، مع التصريح بدفن جثمان السيدة المتوفية.

تشييع جثمان المجني عليها

وشيع أهالي قرية الكفر الجديد جثمان «وفدية.ا.م»، 52 عاما، ربة منزل، إثر وفاتها عقب مكوثها بالمستشفى لساعات متأثرة بإصابتها إثر نشوب مشاجرة بين عائلتها وإحدى العائلات بالقرية.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغاً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، العميد عماد جلال، يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الكفر الجديد، واستخدام الـ«شوم»، فكلف اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة معرفة ملابسات الواقعة، فانتقل فريق من مركز الشرطة بقيادة المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث المركز.

تحريات المباحث تؤكد نشوب مشاجرة بين عائلتين

ووفقا لتحريات مباحث كفر الشيخ، فتبين نشوب مشاجرة قبل الحادث بأيام إثر خلافات جيرة بين العائلتين وتجددت يوم الواقعة ما أدت لإصابة ربة منزل بجروح واشتباه ارتجاج في المخ وجرى نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى القبض على المتهمين وعرضهم على جهات التي أخلت سبيلهم، وعقب مكوث ربة المنزل في المستشفى لفترة وجيزة لفظت أنفاسها الأخيرة أمس متأثرة بإصابتها وجرى إبلاغ الشرطة مرة أخرى التي أخطرت جهات التحقيق وجرى التصريح بدفن جثمانها وطلبت جهات التحقيق ضبط وإحضار المتهمين مرة أخرى وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وظروفها.