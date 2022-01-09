«حنان» أول جزارة «أون لاين» بكفر الشيخ: «بعمل أكل بيتي وبيبعه».. فيديو

منذ 4 أعوام صممت حنان عسكر، على النزول للمدبح، لتقف وسط الرجال وتقوم بذبح المواشي وتشفية لحومها، بعد أن تعلمت أصول المهنة منذ صغرها حيث يعمل عدد كبير من أفراد عائلتها في مهنة «الجزارة»، لتتحدى تنمر الناس عليها لتكون أول جزارة بمحافظة كفر الشيخ.

ذاع صيت «حنان» وتحولت من جزارة في «المدبح»، إلى جزارة «أون لاين»، تبيع اللحوم وتطبخ مختلف أنواع الأكلات لتستطيع مساندة زوجها في متطلبات الحياة.

«اتجوزت في 2002 وصممت أنزل شغل علشان ظروف الحياة وشغل جوزي، واشتغلت في كذا مجال واستقريت في الجزارة علشان دي مهنة عيلتي، وكنت براعي أطفالي ولحد ماكبروا شوية وجوزي تعب بدأت أنزل المدبح واشتغل في محلات جزارة، وأقف في وسط الرجالة، وكانت الناس بتتنمر عليّ، لكن مكنتش بحط كلامهم في بالي علشان أقدر أوفر مصروفات أولادي وبيتي»، بهذه العبارات تحدثت حنان عسكر، أول جزارة بكفر الشيخ لـ«الوطن» عن تفاصيل مهنتها.

الزوجة تحدت التنمر من أجل توفير نفقات أولادها مع زوجها

لم تيأس الزوجة الثلاثينية من حديث الناس وعدم وجود عمل براتب مجزي يكفي للإنفاق على أسرتها، لكنها فكرت أولا في عمل مشروع أكل بيتي بجانب عملها كجزارة: «فكرت أعمل مشروع أكل بيتي، وخاصة أني كنت بجهز الممبار والكرشة لأخواتي البنات، لكن أهل جوزي رفضوا عملي في الجزارة، لكن أختي ندى وقفت جانبي هي وبابا وجوزي، وبدأت اشتغل وأقول الشغل مش عيب، ومحدش هيصرف على ولادي ولا هيراعي جوزي المريض، وعايروني بشغلي لكني تحديت وواجهت لجل أولادي» وفقا لـ«حنان».

تنشر حنان فيديوهات توعوية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول كيفية اختيار اللحوم الصحية، فضلا عن أنها تقوم بعدة أدوار تذاكر وتطبخ لأولادها، كما تطبخ أشهى الأكلات وتبيعها لزبائنها: «بقيت أعمل فيديوهات توعوية حول اختيار اللحمة الصحية من عند الجزار، وكمان بطبخ لأولادي وبذاكر ليهم وبعمل أكل بيتي أبيعه أونلاين، وبنضف كرشة وممبار وأبيعها، وبقيت أول جزارة في كفر الشيخ وجروبي على «فيس بوك» يجمع ما بين الجزارة والطبخ وبيع منتجات الألبان».

سيدات يلقبن حنان بـ«وحش المدبح»

ألقاب كثرة حصلت عليها حنان، إذ لقبها زبائنها بـ « وحش المدبح، وملكة اللحمة في كفر الشيخ، وحنان جزارة وحنان كرشة وممبار» :«بقيت سعيدة بالألقاب اللي بتناديني بيها الناس، ومبسوطة أني قدرت أعدي بأسرتي لبر الأمان، وبقول لكل ست وبنت اشتغلوا لأن الشغل مش عيب، ومتسمعيش كلام حد، وكل اللي بتمناه أروح عمرة » .