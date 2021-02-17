ضبط 4 محلات جزارة مخالفة وتجهيز موقع لتخريد السيارات في القليوبية

شنت إدارة المسطحات بالتنسيق مع مركز شرطة قليوب ومديرية الطب البيطرى بالقليوبية حملة، اليوم، استهدفت محلات الجزارة للتأكد من الذبح داخل المجازر الحكومية وختم اللحوم بأختام معتمدة، أسفرت عن ضبط 4 محلات جزارة مخالفة بمدينة قليوب والتحفظ على 121 كيلو لحوم بدون أختام.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارًا من العميد ياسر منصور، مدير شرطة المسطحات فى القناطر، بتنفيذ حمله مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة قليوب ومديرية الطب البيطرى للمرور على محلات الجزارة للتأكد من المعروض من اللحوم، أسفرت عن ضبط 4 محلات فى مدينة قليوب وقريتى «ميت حلفا وبلقس»، بداخلها 121 كيلو لحوم بقري وضأن بدون أختام معتمدة، ما يدل على ذبحها خارج المجازر وبدون إشراف بيطري.

فيما أثبت تقرير الطب البيطرى أن اللحوم صالحة للإستهلاك الإدمى وتم التحفظ عليها داخل إحدى ثلاجات الجمعيات الإستهلاكية لحين إستئذان النيابة العامة فى بيع المضبوطات على ذمة القضية.

من جهة أخرى، واصل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولاته التفقدية، اليوم، بشوارع حي شرق شبرا الخيمة لمتابعة تداعيات الطقس وانتظام الحركة المرورية ورفع حالة الإستعداد وتواجد المعدات اللازمة لشفط مياه الأمطار بالشوارع.

ووجه المحافظ إلى التواجد علي مدار الساعة بالشوارع والاستعداد والجاهزية التامة لمواجهة سقوط الأمطار وشفطها من الشوارع أولا بأول ومراجعه صفايات المياه بالأنفاق وأسفل الكباري وبالمناطق المنخفضة.

وفى إطار إستغلال أصول الدولة غير المستغلة، قام المحافظ بتفقد مبني إداري مكون من عدد 26 محلا بالإضافة إلى جراج بالبدروم بمساحة 500م2 بحي شرق شبرا الخيمة علي ترعة الإسماعيليه حيث وجه المحافظ إلى استغلال هذا المبنى الإستغلال الأمثل لتعظيم موارد المحافظة تساهم فى توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عائد مادى يستفيد منه أبناء المحافظة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد قطعة أرض علي مساحة 6000 متر بجوار ترعة الإسماعيليه تدرس المحافظة إقامتها كساحة لتخريد السيارات القديمة وذلك فى إطار مبادرة مجلس الوزراء بتغيير السيارات المتهالكة التى مضي عليها أكثر من 20 عاما حيث سيتم استلام وتخريد تلك السيارات وإستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعى وهو ما يساهم فى تحسين الظروف البيئية ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المستهلكة خاصة وان مصر اصبحت تنتج الغاز الطبيعى بوفرة حيث كلف المحافظ السيد رئيس الحي بمراجعة ملكية الارض وعمل رفع مساحي لها.