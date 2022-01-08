ندوة تثقيفية عن «صناعة الآيس كريم» بمعمل تكنولوجيا الأغذية في أسيوط

ينظم معمل تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بأسيوط، التابع لمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بالجيزة، ندوة تثقيفية بعنوان «صناعة الآيس كريم»، غدا الأحد، الساعة العاشرة بمقر المحطة بأسيوط، وتديرها الدكتورة شيماء حسب الله صادق، تحت رعاية وإشراف الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد، والدكتور عاطف سعد عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب.

الندوة تناقش طرق تصنيع المثلجات القشدية

تتضمن الندوة حزمة من الموضوعات الخاصة بصناعة الآيس كريم، بداية من التعريفات والمسميات والأنواع المختلفة للمثلجات القشدية وطرق التصنيع سواء على مستوى المنزل أو المصنع والهدف من كل خطوة من خطوات التصنيع، وكذلك المكونات المختلفة الداخلة في تصنيع المثلجات القشدية، والهدف من كل إضافة أو مكون، كما توضح كيفية حساب الريع.

الأهمية الاقتصادية والغذائية لصناعة الآيس كريم

تهدف الندوة إلى توضيح الأهمية الاقتصادية والغذائية لصناعة الآيس كريم، سواء على النطاق المنزلي أو التجاري، وتستهدف فئات مختلفة من المجتمع خاصة صغار المستثمرين ممن يبحثون عن مشروع مربح، حيث يعتبر إنتاج المثلجات القشدية مشروعا ربحيا كبيرا.