الزراعة تنتهي من تنفيذ 8 مدارس حقلية في 5 محافظات خلال أسبوع

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس حقلية في 5 محافظات، هي: سوهاج وأسيوط والشرقية والغربية والبحيرة.

وقال الدكتور ياسر حيمري وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعي، المنسق العام للمدارس الحقلية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد والتدريب.

خبراء معاهد البحوث يشاركون في الأنشطة الإرشادية لـ8 مدارس حقلية

وأشار المنسق العام للمدارس الحقلية، إلى أنه جرى خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، تنفيذ فعاليات الأنشطة الإرشادية والتدريبية لـ8 مدارس حقلية، شملت 2 مدرسة حقلية لمحصول القمح، و2 مدرسة حقلية لمحصول البصل، و2 مدرسة حقلية لمحصول البسلة، ومدرسة حقلية لمحصول البطاطس، ومدرسة حقلية للإنتاج الداجني.

وأوضح أنه شارك في تنفيذ فعاليات هذه المدارس خبراء من معاهد بحوث: الإرشاد الزراعي، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النبات، والبساتين، والإنتاج الحيواني، والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، بالإضافة إلى مهندسي الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بمديريات الزراعة.

مركز البحوث الزراعية يخطط لتنفيذ 170 مدرسة حقلية

وقال «حيمري» إن هذه الأنشطة تأتي استمرارا لأنشطة المدارس الحقلية التي بدأها مركز البحوث الزراعية في شهر ديسمبر الماضي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي على مستوى 22 محافظة من محافظات الجمهورية، لتنفيذ 170 مدرسة حقلية، لافتا إلى أنه جرى تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية لـ35 مدرسة حقلية لمختلف المحاصيل خلال شهر ديسمبر (القمح، الفول البلدي، البسلة، البطاطس، الطماطم، الفراولة، البصل، قصب السكر، نخيل البلح، الخيار).