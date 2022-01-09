أشادت بقرارات السيسي.. آخر ظهور إعلامي لـ تهاني الجبالي قبل وفاتها

توفيت المستشارة تهاني الجبالي، بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 71 عاما، حيث نقلت إلى مستشفى العجوزة الأسبوع الماضي لتلقي العلاج، وستقام صلاة الجنازة والدفنة عقب صلاة الظهر بمسجد عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بحسب مصادر مقربة من المستشارة لـ«الوطن».

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» آخر حديث وظهور إعلامي للمستشارة تهاني الجبالي، وذلك خلال السطور التالية:

آخر حديث للإعلام بتاريخ 15 مارس الماضي

آخر اتصال هاتفي للمستشارة تهاني الجبالي للإعلام وجهت فيه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما تدخل في إطار مسؤولياته الدستورية وحسم ملف تعيين المرأة في مجلس الدولة، وذلك خلال حديثها ببرنامج «صباح الورد» الذي يعرض عبر شاشة «ten»، بتاريخ 15 مارس 2021.

وأشارت إلى أن تعليق انضمام المرأة إلى مجلس الدولة في السنوات السابقة لا مبرر له بالمرة، إذ أن دستور 2014 تضمن نصًا دستوريًا صحيحًا وواضحًا، يؤكد على حق المرأة في تولي القضاء بكل الهيئات والجهات القضائية، وبالتالي فإن تدخل الرئيس صحح عوارًا دستوريًا استمر عدة سنوات، ما يتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في كل الدفعات؛ وفقًا للكفاءة المهنية والتفوق العلمي.

كواليس حصار المحكمة الدستورية

بينما آخر ظهور إعلامي للمستشارة الراحلة كان بتاريخ 29 نوفمبر 2019، خلال استضافتها ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، حيث كشفت خلالها عن كواليس لأول مرة عن حصار الإخوان للمحكمة الدستورية العليا، واصفة تلك الواقعة بـ«ذكرى سودة».

وأضافت أن حصار المحكمة الدستورية العليا كان نقطة في محيط من الانتهاكات التي تعرضت فيها رموز الدولة الوطنية المصرية، «نحن كنا في مواجهة من أجل حماية جيشنا وشرطتنا وقضائنا ودبلوماسيتنا العريقة وإعلامنا الوطني، كل ده كان في حالة دفاع شرعي عن النفس».

وأوضحت أن المحكمة الدستورية هي رأس دولة القانون ومعيار الالتزام بالدولة المدنية والوطنية الحديثة، وعندما جرى حصارها كان «يوم أسود في تاريخ مصر والدولة الوطنية المصرية».