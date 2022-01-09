الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه المصري لليوم التاسع على التوالي

شهد سعر الدولار، استقرارًا، اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري، عقب استقرار دام 9 أيام ليسجل أعلى سعر له عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في بنكيّ «مصرف أبو ظبي الإسلامي والأهلي الكويتي».

أعلى سعر لبيع الدولار

واحتلت بنوك «المصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني، والأهلي المتحد»، المرتبة الثانية كأعلى سعر للشراء، اليوم الأحد، عند 15.67 جنيه، و15.76 جنيه للبيع.

فيما سجّل الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري، نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء، في بنوك «العربي الأفريق، وكريدي أجريكول، وعودة، والتنمية الصناعية، والمشرق، وأبو ظبي التجاري، وHSBC، وبلوم وقطر الوطني والبركة وأبو ظبي الأول، والمصري الخليجي، والكويت الوطني وفيصل الإسلامي».

أدنى سعر لصرف الدولار

وسجّل الدولار أدنى سعر صرف أمام الجنيه في مصر في بنكين فقط عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وهما «الأهلي المصري ومصر».

أعلى سعر لشراء العملات اليوم

وفي سياق آخر، سجّل اليورو أعلى سعر للشراء في مصر عند 17.71 جنيه في بنك «مصرف أبوظبي الإسلامي»، فيما سجّل الجنيه الإسترليني، أعلى سعر للشراء في بنك «بركة »، بنحو 21.27 جنيه.

بينما سجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنكي «الأهلي المصري مصر»، وذلك عند 4.18 جنيه، وسجل الدرهم الإماراتي أعلى سعر للشراء عند 4.26 جنيه في بنوك «الأهلي الكويتي، بلوم، مصرف أبوظبي، الأهلي المصري،مصر، كريدي أجريكول، hsbc ،المشرق، المصري لتنمية الصادرات، عودة، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي، الإسكندرية، فيصل الإسلامي».