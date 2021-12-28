استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك.. 15.64 جنيه للشراء في «الأهلي»

تعد متابعة سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، عادة يومية يحرص عليها أغلب المواطنين كونها أحد أهم العملات الأجنبية التي يتعامل بها الكثيرون في مصر وخارجها، لذا ترصد «الوطن» سعر الدولار في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في بداية التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021، والذي سجّل استقرارًا مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، والذي يعد أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، أما في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية، فقد استقر الدولار مقابل الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي، فقد وصل سعر الدولار إلى نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع، بينما تداول سعر الدولار في بنك قناة السويس عند سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع في بنك قناة السويس.

أما في البنك المركزي، ووفقًا لأسعار الصرف الرسمية، سجّل سعر الدولار أمام الجنيه المصري نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

وداخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم إلى نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، فيما سجّل الدولار داخل المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار الأمريكي عالميًا

ووفقًا لشبكة «روسيا اليوم» فقد ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، إلا أنّ مكاسبه كانت محدودة، وذلك بعد أن عزز الدولار انحسار المخاوف من تداعيات المتحور «أوميكرون».

وكان مؤشر الدولار سجّل ارتفاعًا مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.07% إلى 96.174، ولا يزال المؤشر قريبًا من أعلى مستوياته منذ 16 شهرًا والذي سجله أواخر الشهر الماضي.

كما ارتفع الدولار الأسترالي نحو 0.35% إلى 0.72405 دولار، أما الكرونة النرويجية فسجّلت أيضًا ارتفاعًا 0.6% إلى أعلى مستوياتها خلال شهر واحد مقابل الدولار.