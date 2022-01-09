مدبولي: زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية والخدمية بالموازنة العامة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أنَّ مشروع موازنة العام المالي 2022/2023، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاصة بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، إذ يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات، بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك القطاعات، سعياً لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم.

مدبولي: الرئيس وجه بالتوسع في الاستثمارات العامة لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية

وأشار مدبولي، إلى أنَّ مشروع موازنة العام المالي 2022/2023، يتضمن بنودًا لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذي يُعد من أضخم المشروعات التنموية، إذ يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة 60٪ من المصريين، ويمكن المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، بشكل عادل وشامل ومستدام.

وأشار محمد معيط، وزير المالية إلى أنَّ مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، يستهدف استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة في شتى المجالات.

وأكّد أن مشروع الموازنة يُسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويُساعد في توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير، وذلك سعياً لتعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة

ولفت إلى أنَّه سيتمّ إجراء حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، وما يتضمنه من أهداف استراتيجية أساسية، وكذا المستهدفات المالية له، موضحاً أنَّه جرى اختيار 8 مجموعات تضم مختلف فئات المجتمع لعقد هذه الاجتماعات، ومناقشة واستعراض الرؤى والمقترحات الخاصة بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد.