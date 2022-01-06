مجلس الوزراء يشيد بمنظومة شكاوى قنا بعد حصولها على الأكثر تميزا

نجحت منظومة شكاوى محافظة قنا للشهر الثاني على التوالي في تحقيق معدلات أداء متميزة لاستقبال وحل شكاوى المواطنين، وذلك وفقا للتقرير الشهري لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الذي أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر ديسمبر الماضي.

تقرير يوضح تميز منظومة قنا

حيث أوضح التقرير أن محافظة قنا كانت من المحافظات المتميزة في تلقى الشكاوى وسرعة الاستجابة لها، وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع المسئولين، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوريّ، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة.

حل جميع المشاكل بشكل سريع

كما أشاد رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة من فريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا، في رصد ومتابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها.

وقال محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، إن المحافظة وجميع الموظفين يعملون على حل جميع المشاكل بشكل سريع وفق لوائح والقوانين، كما تتم معاملة المقصرين في ذلك بكل حزم.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن التقرير الشهرى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة.

حيث أوضح التقرير أن محافظة قنا كانت من المحافظات المتميزة في تلقي الشكاوى وسرعة الاستجابة لها.