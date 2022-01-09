شذى تعلن إصابتها بكورونا: اللي اتعامل معايا يطمن على نفسه

أعلنت الفنانة شذى إصابتها بفيروس كورونا، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث نشرت صورة لتحليل pcr خضعت له مساء أمس، بيّن أنّها مصابة بفيروس كورونا المستجد.

إصابة شذى بكورونا

وأرفقت الفنانة شذى تعليقا على صورة التحليل، قائلة: «الحمدلله إيجابي كورونا، أي حد اتعامل معايا الفترة اللي فاتت يطمن على نفسه، ربنا يعديها على خير».

ونشرت شذى مساء أمس فيديو عبر إنستجرام وهي تخضع لتحليل pcr، وعلقت عليه قائلة: «أنا عملت pcr يا مصر، إن شاء الله يطلع سلبي».

إصابة نجلاء بدر وأحمد فهمي وهنا الزاهد بكورونا

يذكر أنّ عدد كبير من الفنانين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا مؤخرا، ومنهم: نجلاء بدر، أحمد فهمي، هنا الزاهد، مها الصغير، عبدالرحمن أبوزهرة، وغيرهم.