مصدر: «حماية المنافسة» لا يمتلك صلاحية الموافقة على صفقات الاستحواذ

قال مصدر مسئول بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز لا يمكنه إقرار الموافقة أو الرفض بشأن أي صفقة استحواذ أو اندماج، تحدث داخل السوق المصرية، وأكد المصدر لـ«الوطن» على أن قانون الجهاز لا يسمح حتى الآن بالرقابة المسبقة على تلك النوعية من الصفقات.

وأوضح المصدر - الذي فضّل عدم ذكر اسمه - أن هناك تعديلات تشريعية على القانون، تمنح الجهاز صلاحية وسلطة الرقابة على الصفقات، تم إقرارها من جانب مجلس الوزراء قبل أكثر من عام، وإحالتها إلى مجلس النواب، لكنها لم تر النور حتى الآن، لافتا إلى أن تلك التعديلات من شأنها منح الجهاز قوة قانونية، تُمكّنه من الرقابة المسبقة على أي صفقة استحواذ أو اندماج قبل إتمامها، بحيث تكون للجهاز سلطة الموافقة أو الرفض، وفقا لنتائج دراسات السوق، ومدى تأثير الصفقة على المنافسة.

2021 عام الاندماجات والاستحواذات

وشهد عام 2021، ارتفاعا ملحوظا في عدد صفقات الاندماج والاستحواذات في مصر، حيث أظهر تقرير صدر في سبتمبر الماضي، عن مجموعة «بيكر آند ماكنزي» أن قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في مصر زادت 4 مرات، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما أظهرت بيانات المجموعة العالمية، أن قيمة تلك الصفقات تجاوزت 4 مليارات دولار، مقارنة مع 906 ملايين دولار في النصف الأول من 2020، بإجمالي 111 صفقة، وبارتفاع نسبته 50.

وبحسب مسئول جهاز حماية المنافسة، فإن تدخلات الجهاز التي حدثت قبل ذلك في صفقات مثل صفقة اندماج «أوبر وكريم»، وصفقة «ألاميدا كليوباترا»، وحتى صفقة استحواذ شركة «ثري إم كايرو» على «النشا والجلوكوز» كانت تتم بشكل طوعي واستشاري من جانب الجهات المعنية، حيث تمت الرقابة على صفقة «كليوباترا» عبر طلب من جانب وزارة الصحة، حيث أن قرار رفض الصفقة جاء من خلال وزارة الصحة بناء على توصيات الجهاز.