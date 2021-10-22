بعد دخول منافس لـ«أوبر وكريم».. خريطة النقل التشاركي في مصر

تتنافس شركات النقل التشاركي العالمية على الدخول والتوسع في السوق المصري، أحد أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر السوق المصري سوقا واعدا بالنسبة لشركات النقل التشاركي الذكي، حيث تخطى عدد سكان جمهورية مصر العربية حاجز الـ100 مليون نسمة أغلبهم من الشباب.

شركتان جديدتان بالسوق المصري

وشهدت الفترة الأخيرة دخول شركتين جديدتين في مصر، الأولى شركة دي دي الصينية، هي منصة لتكنولوجيا النقل، بدأت خدماتها رسميا في منطقة الشرق الأوسط من مدينة الإسكندرية، عبر تقديم خدمات «وصلني» و«وصلني بلس» و«ديدي إكسبرس»، حيث تمتلك «أوبر» حصة 12% في «ديدي» الصينية، ما يجعلها ثاني أكبر مستثمر في الشركة بعد سوفت بنك، بحسب تقرير لـCNBC.

الشركة الثانية وهي شركة هندية، لتصبح منافس جديد لشركات النقل الأخرى، حيث دشنت شركة زووم كار الهندية للسيارات ذاتية القيادة، أول خدماتها رسميا في مصر، في إطار التوسع بأعمالها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، معلنةً عن ضم 5 آلاف سيارة بحلول مارس المقبل، والوصول إلى 20 ألف سيارة بنهاية 2022.

الشركة ترصد 25 مليون دولار للاستثمارات

ورصدت الشركة في إطار خطتها للتوسع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، استثمارات تبلغ 25 مليون دولار، وتبدأ زووم عملها في القاهرة، وتعمل على التوسع في المزيد من المحافظات والمدن، لتضم الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة والدقهلية والغربية، خلال عام 2022.

وتعتبر أوبر وكريم هما أكبر الشركات العاملة ضمن منظومة النقل الذكي في مصر، واستحوذت «أوبر» على شركة «كريم» مقابل 3.1 مليار دولار، ما يجعلها أكبر عملية شراء لتطبيق تكنولوجي في المنطقة. وأضافت أوبر في بيان، الثلاثاء، أن مبلغ الـ3.1 مليار دولار يتكون من 1.7 مليار دولار في شكل سندات قابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقدا.

وتعتبر «كريم» واحدة من الشركات الناشئة الأكثر قيمة في مجال التقنية في الشرق الأوسط، فيما تسعى أوبر، التي تتجه إلى أن تصبح شركة ذات ملكية عامة هذا العام، إلى سبل جديدة للنمو بينما تواجه منافسة شديدة في نشاطها الأساسي لخدمات نقل الركاب.