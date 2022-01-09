من هو الدكتور محمد حمزة بعد تعيينه مستشارا للجامعة الأمريكية بالقاهرة؟

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، تعيين الدكتور محمد حمزة مستشارًا للجامعة، خلفًا للدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق، الذي شغل منصب مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 2017.

من هو الدكتور محمد حمزة؟

وتستعرض «الوطن» في التقاط التالية أبرز المعلومات عن مستشار الجامعة الأمريكية الجديد:

* الدكتور محمد حمزة يتمتع بخبرة واسعة في مجالات الإدارة والقيادة في القطاع الحكومي.

* عمل الدكتور حمزة كأستاذ كيمياء بجامعة عين شمس قبل انضمامه للجامعة الأمريكية.

* شغل الدكتور حمزة منصب المستشار الثقافي المصري ورئيس البعثة التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية.

* شغل حمزة المشرف على المكتب الثقافي والتعليمي المصري بكندا.

مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة

* يعد الدكتور حمزة حلقة الوصل بين الحكومة المصرية والجامعة الأمريكية.

* شغل الدكتور حمزة من قبل منصب الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات للعلاقات الدولية.

* شغل الدكتور حمزة منصب رئيس الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي.

* شغل الدكتور حمزة الملحق الثقافي المصري بالولايات المتحدة الأمريكية ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي.

مشروعات الجامعة الأمريكية

وأكد الدكتور حمزة أن خطته المستقبلية تتمثل في استكمال مجهودات الابتكار والتميز وخدمة المجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لمواصلة تطوير علاقة الجامعة بالحكومة المصرية واستكشاف المزيد من فرص المشاركة المختلفة والتعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية الأخرى في العالم كله.

وأضاف مستشار الحكومة المصرية في الجامعة الأمريكية، أنه يعمل على التخطيط بشكل خاص، للتركيز على مختلف الفرص التي يمكن للجامعة الأمريكية بالقاهرة أن تساهم فيها بشكل أكبر في تنمية مصر من خلال البحث والابتكار.

فرص التعاون

وأوضح حمزة أن هذه الخبرة المكتسبة ستتيح له البحث عن المزيد من فرص التعاون والمشاركة في التعليم القائم على العلاقة الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر ودعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة الأمريكية في تدويل التعليم العالي.