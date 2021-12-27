الجامعة الأمريكية الأولى عالميا في المحافظة على اللون الأخضر

احتلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة المرتبة الأولى في مصر وأفريقيا، في التصنيف العالمي لجامعة إندونيسيا للجامعات المحافظة على اللون الأخضرGreenMetric World University Ranking.

وتقدمت الجامعة 20 مركزاً هذا العام مقارنةً بعام 2020 لتحتل المركز 159 بين 956 مؤسسة حول العالم، بدلاً من المركز 323 ضمن 912 مؤسسة، ويعتبر هذا التصنيف منشور سنوي يهدف لزيادة الوعي تجاه الاستدامة داخل الجامعات.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرصة فريدة لدعم الاستدامة

وفقا لبيان صحفي، أعربت ياسمين منصور، مدير مكتب الاستدامة بالجامعة، عن سعادتها البالغة وشعورها بالإنجاز عندما تم الإعلان عن التصنيف وقالت: «بصفتنا مؤسسة رائدة في التعليم العالمي، لدينا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرصة فريدة لدعم الاستدامة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط والعالم بأسره.. أؤمن أن الاستدامة هي جوهر التنمية، حيث أنه من المهم أن نحسن استخدام مواردنا الطبيعية في إفريقيا لضمان استمرار ازدهار مجتمعاتنا للأجيال القادمة».

إندونيسيا تقيم الجامعات في جميع أنحاء العالم

وتقوم مبادرة التصنيف العالمي لجامعة إندونيسيا بتقييم الجامعات في جميع أنحاء العالم باستخدام استبيان يتم ملؤه من قبل الجامعات حيث يتم تقييم الجامعات من خلال الفئات الرئيسية المتعلقة بالاستدامة وهي: «الإعداد والبنية التحتية، والطاقة، والمناخ، والنفايات، والمياه، والنقل والتعليم».

انضمت المؤشرات المتعلقة بجائحة كورونا هذا العام إلى معظم الفئات مثل النسبة المئوية لمرافق غسل اليدين بالإضافة إلى عدد البرامج المبتكرة خلال الجائحة.

جدير بالذكر أنه تم إختيار الجامعة الأمريكية بالقاهرة هذا العام في تقييم برينستون 2022 لدليل الكليات الخضراء «الأكثر مسئولية بيئيا»، للسنة السادسة، حيث تم اختيارها من ضمن 420 جامعة خضراء تم تقييمها وفقا لالتزامها المؤسسي بالبيئة والاستدامة. يضم التقييم أربع جامعات من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة من كل من كندا، والإكوادور واليونان.