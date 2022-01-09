روسيا: تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن غزو أوكرانيا «مستفزة»

ردت روسيا، مساء اليوم، بشدة على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتهم فيها «موسكو» بإمكانية تدبير حادث ما واستغلاله لغزو أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن تصريح «بلينطن» في هذا الخصوص «استفزازي وغبي».

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم، أن تصريح وزير الخارجية في حد ذاته يشكل استفزازا كبيرا، معتبرا أن هذا التصريح موجه للذين لا يؤمنون إلا إيمانا أعمى بالدعاية الأمريكية.

تشويه روسيا

وقال الدبلوماسي الروسي، إن التصريحات التي تصدر من الجانب الأمريكي الهدف منها تشويه النهج الروسي، مؤكدا أن بلاده لا تتبع أي نهج به نوايا سرية تجاه الوضع في أوكرانيا، مطالبا «كييف» بتنفيذ التزامات اتفاقات مينسك.

وشدد «ريابكوف» عن أن الحديث عن استفزازات روسية من قبل وزير الخارجية الأمريكي «أمر غبي ومزحة ساخرة وتلاعب بعبارات لا علاقة لها بالوقع».

وتتصاعد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الوضع في أوكرانيا، ورغبة حلف شمال الأطلنطي «الناتو» في نشر صواريخ بالقرب من منطقة تشكل إحدى دوائر الأمن القومي الأمريكي.

اتهامات «بلينكن» لروسيا لا تتوقف

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن روسيا ربما تدبر حادثا ما لتستغله كذريعة لشن هجوم على أوكرانيا، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لإعادة النظام الإقليمي الذي كان سائدا خلال حقبة الاتحاد السوفيتي السابق.

وأشارت تقارير إعلامية غربية، وخصوصا بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى استعداد موسكو لغزو أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق، وظلت لفترات تميل إلى الجانب الروسي، إلى أن تمت الإطاحة بالنظام هناك، وجاء آخر يميل إلى الغرب والولايات المتحدة الأمريكية.