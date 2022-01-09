أمريكا تتهم «بوتين» بالعمل على إعادة نظام الاتحاد السوفيتي السابق

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لديه مساع لإعادة إحياء النظام الإقليمي الذي كان سائدًا خلال فترة الاتحاد السوفيتي السابق، وذلك تزامنا مع تصاعد التوترات بشأن عزم حلف الناتو نشر صواريخ بالقرب من أوكرنيا، الأمر الذي ترفضه موسكو.

وتتخذ روسيا مواقف متشددة للغاية من مساعي واشنطن عبر حلف شمال الأطلنطي لنشر صواريخ بالقرب من هذا البلد الذي يشكل أحد أهم دوائر الأمن القومي الروسي، حتى ذهب سيناريوهات تتوقع أن الرد الروسي يمكن أن يصل إلى غزو هذا البلد.

«بلينكن»: عودة النظام الذي كان سائدا خلال الاتحاد السوفيتي غير مقبول

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ردا على سؤال بهذا الخصوص خلال لقاء له مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، معبرا عن اعتقاده بأن الرئيس بوتين بالفعل من ضمن أهدافه إعادة النظام الإقليمي الذي كان سائدا خلال حقبة الاتحاد السوفيتي.

وأضاف «بلينكن» أن هذا التوجه لدى الرئيس الروسي يعني إعادة دائرة النفوذ الرسي إلى الدول التي كانت في السابق جزء من الاتحاد السوفيتي الذي انهار وتم حله عام 1991، وكان القطب الثاني المناوئ للنفوذ الأمريكي في العالم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه ليس من المقبول ذلك، على نحو جعل مراقبون يصفون التوترات القائمة في الوقت الحالي بين «موسكو وواشنطن» بالعودة إلى أجواء الحرب الباردة.

الجانب الروسي ينفي دائما الاتهامات الأمريكية بشأن الحنين للحقبة السوفيتية

وكان الاتحاد السوفيتي السابق يضم 14 دولة إلى جانب روسيا حتى عام 1991، إلا أن أسباب متعدد دفعت في النهاية إلى انهيار هذا الاتحاد واستقلال الدول الداخلة ضمنه، وورثت روسيا كل الالتزامات الدولية التي كانت على الاتحاد السوفيتي.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا أنه مسألة إعادة بناء الاتحاد السوفيتي أمير ليس لها معنى، وغير واقعي، وذلك في رد على الاتهامات الأمريكية المتكررة له بالعمل على إعادة إحياء النفوذ الروسي الذي كان خلال فترة الاتحاد السوفيتي، في ظل أزمة أوكرانيا.