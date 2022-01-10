«التعليم العالي»: إحالة أصحاب الكيانات الوهمية للنيابة العامة

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصير الكيانات الوهمية التي تقدم الخدمة التعليمية للطلاب دون وجود أي سندات قانونية أو تراخيص من الوزارة أو المجلس أو إحدى الجامعات، وتمنحهم شهادات مزورة.

وقالت المصادر في تصريح لـ«الوطن»: «مصير هذه الكيانات هو الغلق والتشميع وإحالة أصحابها للنيابة العامة»، مؤكدا أنه بمجرد رصد أي كيان وهمي وملاحقته، يتم استصدار قرار وزاري من وزير التعليم العالي بغلق هذا الكيان والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهه.

أسماء الكيانات التعليمية المعتمدة متاحة على موقع الوزارة

وأضافت المصادر، أن لجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مخولة بملاحقة ومداهمة الكيانات التعليمية غير المعتمدة، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية، نجحت الضبطية القضائية في مداهمة أكثر من كيان وهمي بالمحافظات؛ يقدم خدمة تعليمية غير مرخصة، ويمنح شهادات مزورة للطلاب بمختلف التخصصات.

ولفتت إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم غلقها وتشميعها، وإحالة أصحابها للنيابة العامة، موضحة أنه منذ تطبيق الضبطية القضائية حتى الآن، تم ضبط ما يزيد عن 250 كيانا وهميا.

مصير أصحاب الكيانات التعليمية الوهمية

وقالت المصادر، إن مصير أصحاب هذه الكيانات يتمثل في إحالتهم للنيابة العامة، ومحاكمتهم بعد ذلك، مناشدا أولياء الأمور، بضرورة البحث والاستفسار من خلال القنوات الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، بشأن قانونية المؤسسات التعليمية واعتمادها وأوراقها، وكذلك التأكد من الخدمة التعليمة المقدمة، منعا للوقوع فريسة في أيدي منعدمي الضمير، لافتة إلى أن أسماء جميع الكيانات التعليمية المعتمدة من قبل الوزارة متاحة على موقع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة، وعلى الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.