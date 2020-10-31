محافظ الجيزة: تشكيل لجنة لمراجعة الكيانات التعليمية غير المرخصة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة موقف الكيانات التعليمية الغير مرخصة بالمحافظة، وكذلك الكيانات الحاصلة على استثناءات أو موافقات مؤقتة ووضع ضوابط لتشغيلها.

وشمل قرار محافظ الجيزة أن تكون اللجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وعضوية ممثلين عن المكتب الهندسي والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والإدارة العامة للشئون المالية والإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وممثل عن مديرية أمن الجيزة.

وأشار "راشد" إلى أن اللجنة تختص بتنظيم ومراجعة موقف الكيانات التعليمية الغير مرخصة بالمحافظة، وكذلك الكيانات الحاصلة على استثناءات أو موافقات مؤقتة ووضع ضوابط لتشغيلها تحت الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإلزام أصحابها بسداد مصروفات سنوية مناسبة لحين دراسة مدى إمكانية توفيق أوضاعها القانونية من عدمه.

حصر المراكز الخاصة

ونوه المحافظ إلى أنه سيتوقف إصدار موافقات التشغيل المؤقت والجزئي وأي استثناءات سنوية للمدارس غير المرخصة قبل دراسة موقفها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكذلك حصر المراكز الخاصة التي قامت بمزاولة نشاطها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكد أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو اتخاذ خطوات حازمة وحاسمة نحو تلك الكيانات التعليمية والتي انتشرت بشكل عشوائي وذلك للقضاء على مافيا السناتر والكيانات التعليمية المخالفة والاستغلال الجشع للطلاب وضمان الرقابة الصارمة للمحتوى التعليمى المقدم.

حملات موسعة لغلق سناتر الدروس الخصوصية

وشنت أجهزة محافظة الجيزة بالتنسيق مع التربية والتعليم والجهات الأمنية، حملات موسعة لغلق سناتر الدروس الخصوصية ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأغلقت المحافظة 50 مركز دروس خصوصية واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء الدقي والعمرانية وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومراكز البدرشين وأبو النمرس ومدينة الحوامدية وجنوب الجيزة والهرم وأوسيم لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.