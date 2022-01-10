الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقى الجديد.. شد وجذب ونواب بالأكفان

عقد البرلمان العراقي الجديد أول جلسة له، أمس الأحد، بعد ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات، وسط تحركات للكتل السياسية قبل الجلسة للوصول إلى تفاهمات لتشكيل الحكومة وتسمية رئيس البرلمان ونائبيه.

وبدأت الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقى الجديد ، كتلتا «تقدم»، برئاسة محمد الحلبوسي، و«العزم»، التي يتزعمها خميس الخنجر، بترشيح «الحلبوسي»، لرئاسة البرلمان الجديد والذي فاز بمنصب الرئيس ب 200 صوت، بينما فاز النائب عن الكتلة الصدرية «حاكم الزاملي»، بمنصب النائب الأول للرئيس، بينما فاز «شاخوان عبد الله»، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان بـ180 صوتا مقابل 33 صوتا للنائبة سروة عبد الواحد، وقال الحلبوسي خلال جلسة برلمانية بعد انتخابه رئيساً للمجلس إنه يفتح باب الترشيح لهذا المنصب خلال 15 يومًا وفقًا للتوقيتات الدستورية .

وكان مجلس النواب العراقي الجديد، عقد جلسته الأولى من دورته الخامسة، أمس الأحد، برئاسة النائب محمود المشهداني، اكبر أعضاء البرلمان سنا، الذي تضاربت الأنباء حول أسباب نقله إلى المستشفى.

شجار وشد وجذب فى الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد

وأفادت الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد، بحدوث حالة من الشد والجذب خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب، نقل على إثرها النائب محمود المشهداني، أكبر الأعضاء بالبرلمان سنا، الذي افتتح الجلسة الأولى، وظهر المشهداني أثناء نقله إلى المستشفى، قبل أن يظهر في صورة أخرى مع زعيمي ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، وحركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي وهما يزورانه خلال تلقيه العلاج .

وأظهرت مقاطع الفيديو أن الشجار وقع بين أعضاء «الكتلة الصدرية»، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و«الإطار التنسيقي»، الذي يضم الأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات، بسبب آلية اختيار رئيس المجلس .

نواب الكتلة الصدرية دخلوا البرلمان وهم يرتدون الأكفان

فيما شهدت الجلسة الأولى من افتتاح مجلس النواب العراقي الجديد ،أمس الأحد، مواقف وصفت بالغريبة، إذا دخل نواب الكتلة الصدرية وهم يرتدون الأكفان، وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن نواب الكتلة الصدرية، ارتدوا الأكفان تعبيرا عن أعلى درجات الاستعداد للموت والتضحية بالحياة، في سبيل التمسك بالفكرة والمشروع السياسي.

نواب مقتدى الصدر من داخل قبة البرلمان يدعون على اعدائهم

ويطلبون من المهدي نصرتهم#الحشد_منظمة_ارهابية pic.twitter.com/S2YmTqXXag — Ali Al Basri (@Albasriofficial) January 9, 2022

نواب كتلة الجيل الجديد يدخلون مجلس النواب العراقي

فيما اختار أعضاء آخرون التوجه للمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد على متن «التوك توك»، لتوجيه رسائل سياسية، حيث اعتبر نواب حركة الجيل الجديد، إن مجيء نواب الحركة إلى مبنى البرلمان بواسطة «التوك توك» هو إكراما لدماء شهداء أكتوبر 2019.

ويُنظر إلى التوك توك، على أنه أيقونة الاحتجاجات التي وقعت أكتوبر 2019، نظراً لما قام به سائقوها من أعمال حاسمة وخطيرة حيال الحوادث والإصابات التي وقعت بين صفوف المحتجين في ساحة التحرير وغيرها من المناطق، نتيجة استهدافهم من عناصر الأمن بالرصاص المطاطي والحي والمياه والغازات المسيلة للدموع.