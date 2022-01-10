المؤسسات الدينية تدين الشماتة في الموت.. وزير الأوقاف: سوء أدب مع الله

أدانت المؤسسات الدينية الثلاث، الشماتة في الموت، بعد شماتة تنظيم الإخوان الإرهابي في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي وهو ما ظهر في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ الشماتة في الموت سوء أدب مع الله، مؤكدا أنّ العاقل من يعتبر ويتعظ ويوكل أمر الخلق للخالق.

هكذا علق وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية قبل قليل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: « الشماتة في الموت سوء أدب مع الله، والعاقل من يعتبر ويتعظ».

المفتي: نسأل الله ألا يؤاخذنا بما يفعل السفهاء الشامتون في الموت

ودوّن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ما زلنا في خضم الجائحة نفقد يومًا بعد يوم شخصية عامة، تغادرنا أجسادهم وتسكن تراب الوطن ليشكلوا تاريخه بعد أن كانوا جزءًا من تضاريسه... فعلى الراحلين السلام، ونسأل الله لموتانا الرحمة والمغفرة، كما نسأله ألا يؤاخذنا بما يفعل السفهاء الشامتون في الموت، الذين قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة... اللهم استرنا ولا تخزنا، ولا تفتنا ولا تفتن بنا، ونسألك يا ربنا حسن الختام».

الأزهر: النبي قال لا تسبوا الأموات

من جانبه، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه لا يجوز الشماته في الموت، مستشهدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ينال الأحياء من الأموات، حيث قال النبي: « لا تسبُّوا الأمواتَ؛ فإنهم قد أفضَوا إلى ما قدَّموا».

أما دار الإفتاء، فقابلت تلك الشماتة ببيان، أوضحت خلاله أنَّ تعليق البعض بمواقع التواصل الاجتماعي، على مصير عباد الله الذين توفوا، لا علاقة له بصفات المؤمنين ولا يمت للأخلاق الكريمة بصلة.

وأشارت إلى أنَّه قد يزيد الأمر ابتعادًا عن الفضيلة والنبل، كل ما يتعلَّق بالشماتة عبر التعليقات بالإضافة إلى تمنِّي العذاب لمن توفاه الله سبحانه وتعالى، مؤكدةً أن هذا يُعتبر خلق مذموم ومخالف لسنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان دائم الحرص على نجاة الناس كافة من النار.

ونشطت اللجان الإلكترونية التابعة للإخوان والسلفيين على مواقع التواصل الاجتماعي للشماتة في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي وافته المنية أمس، ودفن اليوم بمسقط رأسه في شربين بمحافظة الدقهلية.