بعد وفاة رئيس نادي الزمالك.. الإفتاء توضح حكم الشماتة في الموت

توفى منذ قليل، المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك، متأثرا بإصابته فيروس كورونا، وقد حاول البعض ربط وفاة البكري، بالأحداث التي تجري مؤخرًا في نادي الزمالك، ما اعتبره البعض أن هذا يدخل في إطار الشماتة في الموت، وهو ما لايتفق مع سماحة تعاليم الدين الإسلامي، وردت دار الإفتاء المصرية، على السؤال الذي ورد إليها عبر الموقع الرسمي، نصه: «ما حكم الشماتة في الموت؟».

ليست خلقا إنسانيا

وأجابت الإفتاء بأن الموت من أعظم ما يقع بالمؤمنين، حيث أنه ابتلاء لهم ولمن بعدهم، مبينًا: «عند المصائب يجب الاعتبار والاتعاظ»، مضيفة: «الرحمة الإنسانية تحمل على الحزن والبكاء مهما كان حال الميت»، مشيرًا: لقد قام النبى - صلى الله عليه وسلم- لجنازة، ولما قيل له: إنها ليهودي قال « أليست نفسًا»، رواه البخاري ومسلم.

ولفتت إلى أن الشماتة في الموت ليست خلقًا إنسانيًا ولا دينيًا، فكما مات غيره سيموت هو، مسائلًا: وهل يسر الإنسان إذا قيل له: إن فلانا يسعده أن تموت؟!، واستدلت بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم الإفتاء قال فيه: «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك»، رواه الترمذى وحسَّنه.

وتابعت دار الإفتاء في فتواها، أن الله – تعالى- قال عندما شمت الكافرون بالمسلمين فى غزوة أحد: {إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس}، [سورة آل عمران : الآية 140]، مؤكدة أن أن الشماتة و التشفِّيَ في المُصاب الذي يصيب الإنسان أيا كان مخالف للأخلاق النبوية الشريفة والفطرة الإنسانية السليمة.

وفاة رئيس نادي الزمالك

ونعت ابنة المستشار أحمد البكري، رئيس نادي الزمالك، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بابا في ذمه الله أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة يارب طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهرا وغاب عن الدنيا، لن أنساك ولن تلهيني مشاغل الدنيا».