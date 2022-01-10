مصدر: وزير الخارجية بصحة جيدة وأعراض إصابته بكورونا خفيفة

كشف مصدر مطلع عن آخر تطورات الحالة الصحية للسفير سامح شكري وزير الخارجية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الوزير بصحة جيدة حاليا.

يتماثل للشفاء

وأضاف المصدر في تصريحه لـ«الوطن»، أن الوزير يتماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، وهو بصحة جيدة ولا يعاني من أى أعراض شديدة جراء الإصابة بالفيروس.

آخر أنشطة الوزير

وكان آخر الأنشطة المعلنة لوزير الخارجية سامح شكري، قبل 3 أيام، هو تلقيه اتصال هاتفي من نظيره وزير خارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، لتهنئته بحلول العام الميلادي الجديد، حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجمل المجالات والدفع بها قدماً لآفاق أرحب.