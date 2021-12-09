مصر تستعيد 95 قطعة أثرية من إسرائيل.. تسلمها سامح شكري (فيديو)

شهد سامح شكري وزير الخارجية، ورئيس الوزراء المناوب وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، استرداد مصر 95 قطعة أثرية مصرية مهربة تمّ ضبطها من قِبل السلطات الإسرائيلية، في حضور مسؤولي وزارة الآثار المصرية وهيئة الآثار الإسرائيلية.

وزير الخارجية يستقبل نظيره الإسرائيلي

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، رئيس الوزراء المناوب وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، تأكّيدًا لدور مصر ومساعيها الرامية إلى إحياء مسار السلام، ولمناقشة أبرز قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك في قصر التحرير بالقاهرة.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، صورًا من اللقاء الذي جمع وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإسرائيلي.