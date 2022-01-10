كواليس مقتل 9 أطفال في انفجار قنبلة بأفغانستان

صوت انفجار ضخم، تبعه تصاعد ألسنة اللهب، وانتشار كثيف للدخان، هكذا بدا المشهد في ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، إذ أسفر الانفجار الدموي عن مصرع 9 أطفال، بينما أصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة، نتيجة التفجير الذي وقع قبل ساعات قليلة من اليوم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

قذيفة هاون تودي بحياة أطفال أفغان

وفي التفاصيل، أوضحت وكالة «بختار نيوز» الأفغانية، أن قذيفة هاون انفجرت قرب مدرسة في قرية بيكانانو في منطقة لعلبوري، عندما حاول تاجر تحف محلي انتشالها من تحت الأرض هناك.

انفجار في مسجد وسقوط قتلى وجرحى

يشار إلى أنّ أفغانستان تعرضت تكرارا لهجمات وانفجارات ناتجة عن قنابل متعددة، وفي منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي، أدى انفجار هز مسجدا في ولاية ننغرهار الأفغانية أثناء صلاة الجمعة، إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، وإصابة 15 آخرين بجروح، حسبما قال مصدر طبي.

يذكر أنّ منطقة «سبين غار» حيث وقع الانفجار، تشهد نشاطا لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» الإرهابي، المتطرف خصوصا منذ استيلاء طالبان على الحكم في أغسطس الماضي عقب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، بعد غزو وتواجد استمر لـ20 عاما.

داعش تعلن مسؤوليتها عن الهجوم

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي في أفغانستان، الذي ظهر أول مرة في ننغرهار عام 2015، أعلن مسؤوليته عن سلسلة اعتداءات دامية، وقعت في أفغانستان، منذ عادت طالبان إلى السلطة، ويذكر أنّه في أحد آخر الهجمات، اقتحم مقاتلون من التنظيم الجهادي المتطرف في شهر نوفمبر مستشفى كابول الوطني العسكري، حيث قتلوا 19 شخصا على الأقل، وأصابوا أكثر من 50 بجروح، كما لقي أكثر من 120 شخصا حتفهم في هجمات نفذها التنظيم في وقت سابق من العام الماضي، استهدفت مسجدين، يتردد عليهما أفراد أقلية الهزارة الشيعية.