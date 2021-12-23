قرار طالبان بفتح متحف أفغانستان الوطني يعيد الأمل للمواطنين

عاد الزوار إلى متحف أفغانستان الوطني لمشاهدة آلاف القطع المعروضة فيه والعائدة إلى حقبة ما قبل الإسلام، في تناقض لافت مع فترة الحكم الأولى للحركة، عندما خربت هذه المؤسسة ونهبتها، وهو ما أعاد شيئا من الأمل على الأقل لدى بعض المواطنين الأفغان.

افتتاح متحف أفغانستان الوطني بعد 3 أشهر من عودة طالبان للسلطة

ويقع متحف أفغانستان الوطني في جنوب كابول، وقد أعيد فتحه مطلع ديسمبر الجاري بإذن من وزارة الإعلام والثقافة التابعة لحركة طالبان، بعد 3 أشهر من عودة الحركة إلى السلطة، في منتصف أغسطس الماضي.

وأشار تقرير لـ«فرنس 24»، إلى أن قطع كثيرة معروضة بالمتحف تتعارض مع عقيدة حركة طالبان، لافتا إلى أنه خلال فترة حكمها الأولى بين العامين 1996 و2001 دمرت عدة تماثيل في المتحف، على غرار ما فعلت مع تفجير تماثيل بوذا العملاقة في باميان، ما أثار صدمة عالمية، كما أن آلاف القطع نهبت ولم يعثر عليها بعد.

أما الآن، وحسبما أفادت «فرنس 24»، فإن عناصر من الحركة يحرسون المتحف الآن، خوفا من أي هجوم محتمل لتنظيم داعش - ولاية خراسان.

ويوضح أمين المتحف، عين الدين صدقات، أن 15 إلى 20% من القطع المعروضة تعود للحقبة الإسلامية، قائلا: «نعمل بشكل طبيعي كما حدث في الحكومة السابقة».

أمين المتحف: حركة طالبان لم تصدر توجيهات جديدة لنا

وأكد أمين متحف أفغانستان الوطني، البالغ من العمر 35 عاما، أن حركة طالبان لم تصدر أي توجيهات جديدة لها، وعناصرها يزورون المتحف أيضا.

ويقول مدير البعثة الأثرية الفرنسية في أفغانستان «دافا»، فيليب ماركي، المتواجد حاليا في فرنسا: «حتى الآن تبدو سياسة طالبان الثقافية في ما يتعلق بالقطع الفنية إيجابية، وواقعية جدا».

واعتبر «ماركي»، أن استمرار هذه السياسة «رهن على الأرجح باستجابة الأسرة الدولية»، لمطالب حركة طالبان باستئناف المساعدات المعلقة.

وأعرب مدير البعثة الأثرية، عن خشيته من أن رفض تلبية هذا المطلب؛ إذ قد يؤدي إلى تراجع على صعيد الثقافة أو في مجالات أخرى.

المعهد الوطني للموسيقى في أفغانستان «مغلق»

في المقابل، حسبما أفادت «فرنس 24»، لا تزال مؤسسة عريقة أخرى، هي المعهد الوطني للموسيقى في أفغانستان «مغلقة»، وقد هرب مديرها من البلاد مع مئات الموظفين والطلاب وعائلاتهم.

وفي أروقة المتحف الواسعة، يقول خديد سارواري، 28 عاما، من ولاية هلمند في جنوب غرب البلاد: «شعرت بأنني مفعم بالأمل، بعدما علمت بإعادة فتح المتحف عبر التلفزيون».

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي اتخذ قرارا، أمس، بتسهيل وصول المساعدات إلى أفغانستان، في أول قرار من نوعه منذ سيطرة طالبان على مفاصل الدولة.